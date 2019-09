Fosta soție a lui Bogdan Gigină și-a refăcut viața la patru ani de la tragedie. Mama polițistului, mesaj șocant pe Facebook

sursa foto: Facebook

Fosta soție a lui Bogdan Gigină și-a refăcut viața la patru ani de la tragedie. Mama polițistului de la Rutieră a transmis un mesaj șocant cu această ocazie, semn că nu este tocmai încântată de gestul fostei sale nurori,

''Doua nunti si o inmormantare? In nici 4 ani? O mostenire substantiala de pe urma defunctului! O persoana extrem de ocupata de propria existenta!. Doar pana se va termina punguta apoi....Niveul urmator'', a scris mama lui Bogdan Gigina pe Facebook.

Pe 31 august, Bogdan Gigina ar fi implinit 32 de ani, iar mama sa a transmis un mesaj emotionant si plin de tristete pe Facebook, in amintirea copilului sau. ''In fiecare an era ziua cand ma preocupau pregatirile pentru aniversarea copilului meu. Astazi i- am aprins lumanare in timp ce pregateam cele crestinesti. Il astept in fiecare zi a vietii mele'', a scris mama lui Bogdan Gigina, pe Facebook.