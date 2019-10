Fostul episcop Onilă se relaxează pe meleaguri franceze, în timp ce ancheta privind scandalul sexual de la Huși bate pasul pe loc

Foto: vremeanoua.ro

Fostul episcop de Huşi, Corneliu Bârlădeanu, pe numele său real Corneliu Onilă, a fost fotografiat în timpul unei vacanțe pe meleaguri franceze.

Jurnaliștii de la Vremea Nouă postează poze cu fostul episcop aflat în vacanță în Regiunea Alsace, estul Franței.

”Obosit de atâta stat degeaba pe banii Bisericii, cu salariu de 18.000 de lei ca episcop retras, plus mașină și șofer la scară, Onilă a plecat spre destinații turistice pe care puțini români și le permit. (...) In vacanță, Onilă se plimbă liniștit pe străzi, ia masa la restaurante, fiind fotografiat de persoanele care îl însoțesc. Îmbrăcat cu o cămașă albă și pantaloni negri, cu șosete și sandale negre, cu barba neîngrijită și cu părul alb, pare mai degrabă un călugăr fugit de la o mănăstire, mai ales că poartă în spate o geantă amărâtă. (...)In acest timp, dosarele sale de la DIICOT zac aruncate într-un fișet al vreunui procuror…”, scriu jurnaliștii.

Foto: http://www.vremeanoua.ro

Un scandal a izbucnit în iunie 2017 la Episcopia Huşilor, când Corneliu Bârlădeanul, pe atunci episcop al Huşilor, a reclamat la DNA că este şantajat de trei preoţi care i-au cerut bani sau funcţii pentru a nu face publică o înregistrare în care prelatul ar apărea în timp ce întreţinea relaţii homosexuale cu o persoană despre care se crede că era un elev de la Seminarul Teologic Huşi, actualmente preot într-o parohie din judeţul Vaslui.

Ulterior, cei trei preoţi au fost condamnaţi la închisoare cu executare.

Fostul episcop al Huşilor s-a retras din funcţie în luna august a anului 2017 şi se află la Mănăstirea Văratec.