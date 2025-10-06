Fraudă de peste 35 de milioane de euro în domeniul ride-sharing. ANAF acuză 128 de operatori că nu au declarat venituri fiscale

Inspectorii ANAF au anunţat luni că au descoperit o fraudă masivă în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 35 de milioane de euro, care implică 128 societăți active în domeniul transportului alternativ de persoane.

ANAF acuză companiile vizate că nu au declarat fiscal veniturile generate și că nu au înregistrat legal contractele de muncă ale șoferilor, respectiv nu au achitat obligațiile fiscale aferente.

DGAF menționează că a instituit măsuri asigurătorii pe activele patrimoniale ale societăților, conturi bancare și sume urmăribile, pentru recuperarea integrală a prejudiciului, potrivit Agerpres.

Cum funcţiona schema

Majoritatea companiilor investigate s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale prin: contracte de comodat fictive - șoferii transmiteau autoturismele personale cu titlu gratuit către societatea-operator, formalizând astfel înscrierea pe platforme; plată la negru și nedeclararea veniturilor - după ce încasau sumele de la platformele de ride-sharing, precizează ANAF.

Companiile opreau un comision de până la 15%, restul banilor fiind transferați șoferilor, de cele mai multe ori în numerar, fără a fi fiscalizați. De asemenea, societăţile sunt acuzate pentru muncă la negru/subdeclarată - majoritatea șoferilor care prestau servicii în cadrul acestor societăți fie nu erau angajați cu forme legale, fie erau angajați cu normă de timp parțială, iar pentru aceștia nu erau declarate și achitate contribuțiile datorate bugetului de stat; omisiunea înregistrării - reprezentanții societăților nu înregistrau în evidența contabilă și nu declarau administrației fiscale veniturile impozabile, cauzând direct prejudiciul bugetar.

Pe lângă implicațiile fiscale majore, controalele au scos la iveală și nerespectarea obligației de a dota mașinile cu aparate de marcat electronice fiscale, deși se încasau curse în numerar.

Într-una dintre situațiile investigate, a fost identificată o flotă de 230 de autovehicule fără case de marcat. Sancțiunile aplicate au inclus amendă contravențională, confiscarea sumei de 1,1 milioane de lei și suspendarea activității de ride-sharing a autoturismelor respective până la dotarea cu aparate fiscale.

De asemenea, în comunicat se menționează că prin acest comportament evazionist sunt afectate atât realizarea veniturilor bugetare, cât și persoanele fizice care ar trebui să aibă calitatea de salariat (conducător auto), prin privarea de dreptul la protecție socială, respectiv de a beneficia de asigurările sociale de sănătate și de dreptul la pensie.

Avertismentul ANAF pentru operatorii de transport alternativ

Legislația din domeniul transportului alternativ reglementează calitatea de conducător auto, care poate fi doar titular, respectiv angajat al unui operator de transport alternativ (persoană fizică autorizată, întreprinderea individuală, întreprinderea familială sau persoana juridică deținătoare a autoturismului cu care se efectuează transport alternativ).

ANAF recomandă tuturor conducătorilor auto care activează în domeniul transportului alternativ să evalueze cu atenție modul de desfășurare a activității, iar în cazul în care optează pentru angajarea la un operator de transport alternativ să facă toate demersurile posibile pentru a se asigura că angajatorul își îndeplinește obligațiile fiscale pentru munca pe care a prestat-o și să sesizeze organele competente atunci când are suspiciuni cu privire la comportamentul angajatorului.

Caz cu un prejudiciu de peste 266 de milioane de lei

Nu este singurul caz de acest fel, descoperit de ANAF. Amintim că pe 22 septembrie, inspectorii antifraudă fiscală au anunţat că au descoperit o schemă de evaziune fiscală ce implică firme din domeniul transportului alternativ, prin care s-a creat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat.

În acest caz, au fost identificate nereguli privind impozitul pe venit şi neplata unor contribuţii obligatorii aferente salariilor. O societate paravan reţinea un comision de 5-10% din sumele primite de la platformele de transport alternativ; diferenţa de sumă era redistribuită şoferilor (cash sau virament) fără fiscalizare.

Inspectorii ANAF au aplicat şi sancţiuni contravenţionale pentru alte abateri constatate, în cuantum total de aproximativ 4,8 milioane de lei.