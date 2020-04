Reportaj exclusiv la Spitalul din Iași. Femeie gravidă în opt luni, vindecată de coronavirus: Doar cu rugăciune am rezistat!

”Am ieșit negativ. E ziua mea, e cel mai frumos de ziua mea. Am 35 de ani. Am stat în spital 20 de zile. A fost groaznic, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat. Plec acasă la fetița mea. Nu știu cum am fost infectată. Doar eu și băiețelul am avut.

M-am rugat foarte mult. Doar cu rugăciune am rezistat. Sunt însărcinată în opt luni, eram puțin speriată. M-am gândit că poate o să mă afecteze mai grav dacă sunt însărcinat. M-am gândit că o să mor. Cu ajutorul medicilor, psihologilor am reușit să scap.”, a spus femeia.

”Sunt foarte fericit, am o bucurie mare. Dumnezeu a lucrat pentru noi. Toți oamenii trebuie să știe că nu e de glumă cu acest virus”, a spus soțul femeii.

La Iași, la Spitalul de Boli infecțioase, unul dintre centrele care tratează cele mai complexe cazuri de coronavirus este internat și Andrei. De șase săptămâni stă departe de al lui. E unul dintre cazurile atipice, unde coronavirusul nu vrea să îl lase în pace.

”Nici nu știu de unde l-am luat. Eu am avut un eveniment la Piatra Neamț. A fost un medic depistat pozitiv cu coronavirus. Eu am fost organizator, am fost contactat de DSP Neamț. Pe data de 13 mi-au făcut testul. Pe 17 mi-au spus că sunt pozitiv. Eu nu am avut niciun simptom.”, a spus Andrei.

Andrei este cel mai testat român pentru coronavirus.

