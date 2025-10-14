În locul unde a murit o mamă, Poliția a cerut instalarea unui semafor încă din 2024. „Aici e periculos tare de tot”

Apar noi detalii în cazul accidentului din Berceni. Trecerea de pietoni pe care a avut loc tragedia nici nu mai trebuia să existe în forma actuală. Pentru zona respectivă, Poliția a cerut instalarea unui semafor, însă, birocraţia a făcut ca o situaţie periculoasă să se prelungească.

La începutul anului trecut, Poliţia Rutieră a sesizat primăria Capitalei despre stiuaţia din zonă şi a cerut instalarea unui semafor. Autorităţile locale însă, au complicat chestiunea atât de mult încât, în acest moment, în Bucureşti nu se mai poate modifica nimic la vreo trecere de pietoni.„

Ce spun locuitorii despre trecerea de pietoni

Oamenii care locuiesc în zonă spun că sunt conştienţi de pericolul pe care îl reprezină trecerea de pietoni unde a avut loc tragedia. Chiar au făcut sesizări în acest sens mai mulţi ani la rând.

Locuitor: “E cam periculoasă da, a mai fost un accident acum câţiva ani, dar nu a murit femeia, a lovit-o un pic".

Reporte: “Din cauza vizibilității reduse?”

Locuitor: “Da, că acolo se blochează maşinile şi vin din spatele maşinii si şoferul nu prea are timp sa vadă”.

“Odată ce ai acolo trecere de pietoni, mai bine faci un semafor sau faci altceva mai într-o parte, că aici e periculos tare de tot”.

Problema trecerii de pietoni de pe şoseaua Berceni a fost ridicată şi într-o discuţie din Comisia Tehnică de Circulaţie a Primăriei Capitalei, în luna aprilie a anului trecut. Atunci, Poliţia Rutieră a susţinut că zona este una periculoasă pentru pietoni, aşa că a făcut propunerea instalării unui semafor.

Primăria Capitalei a hotărât că trebuie analizate toate trecerile

S-a dat un acord de principiu cu privire la propunerea de semaforizare a trecerii pentru pietoni situată pe sos. Berceni nr.50, după efectuarea unui studiu de circulație prin grija Administrației Străzilor.

Propunerea a fost luată în seamă de Comisia Tehnică şi înaintată către decidenţii din Primăria Capitalei. Iar aceştia din urmă au hotărânt că trebuie analizate toate trecerile de pietoni din Bucureşti şi au comandat un studiu de fezabilitate-gigant.

Despre această problemă, Stelian Bujduveanu, primar interimar al Capitalei, a declarat: “Raportat daca trebuia sa fie semafor la acea trecere, aceasta discutie am avut-o în urmă cu câțiva ani când a existat o situație similară dacă vă amintiți, un deces al unui copil, cred că prioritatea este viața oamenilor și nu mașinile în acest oraș si vom merge în acea direcție.“

Numai că direcţia, deşi iniţial bună, este una foarte lentă. Primăria a decis că nu va face un studiu de fezabulitate doar pentru respectiva trecere de pietoni, ci pentru toate din Capitală.

Potrivit legii, orice schimbare de traseu, configurare, desființare sau amenajare nouă de treceri de pietoni va rămâne suspendată până la definitivarea studiului de fezabilitate, pentru a nu compromite coerența și fundamentarea tehnico-economică. Aşa că o situaţie ce putea fi rezolvată rapid s-a transformat într-un blocaj de cel puţin doi ani, până va fi gata analiza.