În plină criză politică, România este ţara proiectelor blocate. Executivul are atribuţii limitate

În plină criză politică, România este ţara proiectelor blocate. Zeci de măsuri importante, care ar fi trebuit luate de Guvern in aceasta perioada, sunt în stand by doarece Executivul are atribuţii limitate.

"Sunt multe proiecte pentru dezvoltarea ţării, care nu pot fi demarate pentru că în prezent Guvernul nu mai poate adopta decât acte de administrare a ţării", declara, luni, premierul interimar Viorica Dăncilă.

În prezent, din cauza acestui transfer al conducerii Executivului, mai multe domenii sunt blocate. Guvernul actual nu poate aproba anumite OUG și HG chiar dacă ele nu presupun politici în sine noi.

Ministrul interimar al Finanțelor spune că nu poate aproba două HG-uri pentru simplificarea unor scheme de ajutor de minimis așteptate de antreprenori. Ministerul Transporturilor nu poate aproba/reaproba o serie de indicatori tehnico- economici pentru mai multe tronsoane de drumuri.

Ministerul Turismului nu poate să aprobe OUG cu extinderea voucherelor de vacanță. Ministerul Muncii este blocata modificarea legii pensiilor prin care 100.000 de pensionari care au lucrat in prospectare geologica in mina ar fi trebuit sa beneficieze de recalcularea pensiilor.

Ministerul Dezvoltarii nu poate aproba tot ce inseamna indicatori noi pt investitii, chiar dc are banii prinsi in buget

Ministerul Fondurilor Europene nu pot fi semnate contracte nici alocati banii pentru mai multe proiecte de apa uzata in mai multe judete: Olt, Teleorman, Buzău, Bacău, Suceava, Constanta, Dolj, Ilfov