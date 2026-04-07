INS: Veniturile românilor au crescut spre finalul anului 2025, dar cheltuielile au ajuns la peste 85% din buget

Veniturile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul IV 2025 de 9.454 lei pe o gospodărie şi 3.804 lei pe o persoană, în creştere cu 0,4% faţă de trimestrul III 2025, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS), notează Agerpres.

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%, iar cele pe o persoană cu 11,1%.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 8.075 lei pe o gospodărie (3.249 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 4 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul III 2025. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11%, iar cele pe o persoană au crescut cu 11,7%.

Ce venituri medii băneşti au avut românii

Conform INS, veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul IV 2025, de 8.863 lei lunar pe o gospodărie (3.566 lei pe o persoană) în scădere cu 0,2% faţă de trimestrul III 2025, iar veniturile în natură de 591 lei lunar pe o gospodărie (238 lei pe o persoană), în creştere cu 10,5% faţă de trimestrul III 2025.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.466 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor, la acelaşi nivel ca în trimestrul III 2025). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.877 lei lunar pe o gospodărie (19,8% în trimestrul IV 2025, respectiv, 20,1% în trimestrul III 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 591 lei lunar pe o gospodărie (6,3% în trimestrul IV 2025, respectiv, 5,7% în trimestrul III 2025), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (1,2% atât în trimestrul IV 2025, cât şi în trimestrul III 2025) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (5,1% în trimestrul IV 2025, respectiv, 4,5% în trimestrul III 2025).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul IV 2025 a fost de 10.785 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.511 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural. Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul IV 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale în veniturile totale a fost de 74,2%, mai mare cu 14,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 21,4%, mai mare cu 2,6 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban.

Ponderea veniturilor în natură a fost de 10,5% în mediul rural, de 3 ori mai mare faţă de cea din mediul urban.

Cheltuielile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul IV 2025, de 7.594 lei pe o gospodărie (3.056 lei pe o persoană), mai mici cu 0,8% faţă de trimestrul III 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii, în trimestrul IV 2025, a fost, în medie, de 480 lei lunar pe o gospodărie (193 lei pe o persoană), în creştere cu 14,3% faţă de trimestrul III 2025.

Pe ce au cheltuit românii bani

În trimestrul IV 2025, principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (cheltuielile băneşti de consum şi contravaloarea consumului uman din resurse proprii) de 4834 lei lunar pe o gospodărie (59,9%) şi transferurile către administraţia publică şi către fondurile publice şi private de asigurări sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, taxelor de 2.711 lei pe o gospodărie (33,6%).

Cheltuielile legate de producţia gospodăriei (cheltuielile băneşti de producţie şi contravaloarea consumului furajer din resurse proprii) au fost în trimestrul IV 2025 de 174 lei pe o gospodărie (2,1%).

INS menţionează că mediul de rezidenţă evidenţiază diferenţe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban cheltuielile medii lunare pe o gospodărie au fost de 9.144 lei, mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit, în medie, 3.825 lei lunar, de 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural. Din punct de vedere al structurii cheltuielilor totale, în mediul urban, ponderea cheltuielilor pentru impozite, contribuţii, cotizaţii şi taxe a fost de 36,8%, cu 8,1 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea contravalorii consumului de produse agroalimentare şi nealimentare din resurse proprii a fost de 10,9%, de 4,0 ori mai mare decât în mediul urban.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare şi băuturile nealcoolice în valoare de 1.555 lei pe o gospodărie au deţinut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (32,2%). Acestea sunt urmate ca mărime de cheltuielile lunare destinate pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili în valoare de 761 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 15,7%, de cele pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte în valoare de 379 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,8% în cheltuielile totale de consum medii lunare şi de cele pentru transport în valoare de 339 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 7,0%. Cheltuielile pentru mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei (328 lei pe o gospodărie) şi cele pentru sănătate (322 lei pe o gospodărie) au deţinut o pondere de 6,8%, respectiv 6,7% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

Nivelul cel mai scăzut al cheltuielilor medii lunare ale gospodăriilor populaţiei a fost înregistrat la cheltuielile pentru educaţie de numai 26 lei pe o gospodărie (0,5% din cheltuielile totale de consum medii lunare).