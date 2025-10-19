Loto 6/49, de duminică, 19 octombrie. Report uriaş la categoria I: 8,06 milioane de euro

Loteria Română organizează noi trageri la Loto 6/49. FOTO: Hepta

Loteria Română organizează duminică Tragerile Speciale Loto ale Toamnei și suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 cu 100.000 de lei, respectiv cu 50.000 de lei și 25.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al Loteriei, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 41,05 milioane de lei (8,06 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de 3,42 milioane de lei (673.500 de euro), conform Agerpres.

La Joker, report de 6,97 milioane de euro

La Joker, la categoria I, reportul este de 35,46 milioane de lei (6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, de 1,38 milioane de lei (272.900 de euro).

La Noroc Plus, este în joc la categoria I un report în valoare de 79.800 de lei. La Loto 5/40, la categoria I, se consemnează un report de 643.400 de lei (126.400 de euro), în timp ce la Super Noroc reportul cumulat depășește 36.800 de lei.

La tragerile loto de joi, 16 octombrie, Loteria Română a acordat peste 27.900 de câștiguri în valoare totală de 2,09 milioane de lei. La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 83.131,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Lugoj.