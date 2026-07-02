Loto 6/49 de joi, 2 iulie. Numerele extrase și premiile puse în joc

Duminică, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei / Sursa foto: Agerpres

Joi, 2 iulie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile loto de duminică, 28 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 2 iulie:

Loto 6/49: 8, 32, 26, 19, 20, 41

Noroc: 8 2 9 7 9 3 5

Joker: 5, 10, 24, 32, 39 + 12

Noroc Plus: 7 4 6 0 1 6

Loto 5/40: 32, 18, 36, 26, 9, 5

Super Noroc: 3 5 3 1 5 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).