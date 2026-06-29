Trei români au câștigat câte 55.000 de lei la tragerea Noroc de duminică. Biletele norocoase au fost jucate la Arad și Constanța

Trei români au câștigat câte 55.000 de lei la tragerea Noroc de duminică. Sursa foto: Agerpres

Trei câştiguri a câte 55.015,84 lei fiecare s-au înregistrat la tragerea Noroc (categoria a III-a), care a avut loc duminică, informează, luni, Loteria Română.

Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenţii loto din Păuliş, jud. Arad, şi Constanţa, iar cel de-al treilea online pe joaca.loto.ro.



De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie loto din Galaţi şi online, pe bilete.loto.ro.



La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câştiguri în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.



Joi, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, scrie Agerpres.



La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).



La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) şi la categoria a II-a este un report de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).



La Loto 5/40, la categoria I, este un report de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).