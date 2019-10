Foto: Pixabay.com

Mariana a început să se simtă extrem de obosită. Cum nu mai scăpa de această stare, s-a dus la spital. I s-a spus că este depresivă și i s-a dat tratament.

La câteva zile după, în timp ce stătea întinsă a făcut o descoperire care avea să-i schimbe radical.

Își găsise un nodul la sân, așa că a decis să se ducă să-și facă o mamografie. Așa a aflat că are cancer la sân.

„La sfârșitul anului 2014 am început să mă simt rău și am fost întâi suspectată de o depresie. Eram foarte obosită, doar atât. Mi s-a dat o medicamentație pentru depresie ca, spre norocul meu, într-o zi când stăteam în pat, prin auto-palpare, să descopăr acest nodul la sânul stâng. Bineînțeles că am plecat direct la mamografie. Acolo, doctorul m-a trimis la chirurgie. Am fost operată, mi-au confirmat diagnosticul, mi-au aruncat primul colac de salvare. Practic, eu eram în derivă, nu știam ce urmează. Am urmat imediat sfatul doctorului oncolog și am urmat tratamentul”, spune Mariana Rodica Nichita, care a recunoscut că s-a lăsat mereu pe ultimul plan și că nu a avut grijă de ea, potrivit BZI.