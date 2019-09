MESAJE SF. ANA. Cele mai haioase mesaje pe care le poți trimite

Foto: Pixabay.com

MESAJE SF. ANA. In aceasta zi minunata, eu iti doresc sa-ti traiesti viata asa incat sa nu-ti para rau de niciun pas facut si sa ai puterea sa lasi in urma tot ceea ce te supara, pentru a putea fi mereu fericită! Esti un suflet minunat si ma bucur ca am avut sansa sa te cunosc! Din toata inima iti urez LA MULTI ANI!

MESAJE SF. ANA. Este o zi cand sufletul invinge orice urma de tristete, cand tot ce a fost greu ti se pare usor. Este ziua numelui tau! La Multi Ani, Ana!

MESAJE SF. ANA. Anişoară, Anişoară, eu la tine vin diseară, să-ţi urez "La mulţi ani" şi o căruţă de bani!

MESAJE SF. ANA. Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. La multi ani, Aneta!

MESAJE SF. ANA. Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului un sincer "La Multi Ani"!

MESAJE SF. ANA. Intocmai ca Sfânta Ana, al carei nume il porti, invata sa ierti, sa fii mai bună, mai inţeleaptă, sa ma ierti cand gresesc si sa ma inveti sa fiu, la randul meu, un om mai bun. La multi ani, Anca!

MESAJE SF. ANA. Chiar daca ai nume de sfanta stiu ca diseara o sa dai de baut si o sa ne primesti cu masa plina. La mulţi ani, Ancuţa!

MESAJE SF. ANA. Fie ca toate intamplarile frumoase si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi onomastica minunata!

MESAJE SF. ANA. De ziua Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, zi sfanta, sa se rasfranga asupra ta toata bunatatea si dragostea izvorate dintr-o inima mare. La multi ani!

MESAJE SF. ANA. Sa ai o zi frumoasa si sa te bucuri de numele pe care il porti! Sa fii fericita, iubita si bucuroasa! La multi ani, Ana-Maria!

MESAJE SF. ANA. Dragă prietenă/prietene, pregăteşte băutura, că venim să te urăm, este ziua ta de nume, şi la greu nu te lăsăm. La mulţi ani cu sănătate, bucurie şi de toate!

MESAJE SF. ANA. La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala! Iti doresc sa ti se indeplineasca toate dorintele!

MESAJE SF. ANA. La multi ani, Anabela! Ingerii sa-ti calauzeasca pasii, iar Sfanta Fecioara sa-ti lumineze drumul in viata!

MESAJE SF. ANA. Astazi e ziua numelui tau, un nume simplu si frumos, la fel de pur si gingas ca tine. Iti doresc numai bine si sa ai parte de toata fericirea din lume!

MESAJE SF. ANA. La Mulţi Ani, Anica! Sper să se spargă conducta fericirii pe strada vieţii tale!

MESAJE SF. ANA. In aceasta zi speciala, iti transmit cele mai sincere urari. Sa ai o viata plina de lucruri bune, iar Sfanta Maria, al carei nume il porti, sa te ocroteasca mereu! La multi ani de ziua numelui tau!

MESAJE SF. ANA. Fie ca Sf. Ana, al carei nume il porti, sa te ocroteasca, sa-ti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea!

MESAJE SF. ANA. Astăzi îi sărbătorim pe Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana, dar si pe tine, şi iti doresc sa fii mereu asa, blanda, buna si draguta cu toti cei din jur. Esti un prieten de nadejde si un adevarat om care traieste dupa deviza "Iubeşte, uită, iartă!". Pentru ca astazi este o zi speciala pentru tine, ma alatur si eu celor ce-ti doresc din adancul sufletului numai bine. La mulţi ani, Anita!

MESAJE SF. ANA. La mulți ani cu veselie / Sănătate pe vecie / Casa plină de bucate / Dragoste pe săturate / Bani la greu / Noroc cu carul / La mulți ani și sus paharul!

MESAJE SF. ANA. Scumpo, iti doresc sa iti sarbatoresti ziua numelui inconjurata de sanatate, fericire si de privirile pline de iubire ale celor dragi tie!

MESAJE SF. ANA. De ziua Sfinţilor Părinţi Ioachim şi Ana, când e si ziua numelui tau, primeste din partea mea multe urari de bine, sanatate, mult noroc si implinirea tuturor dorintelor! Dumnezeu sa te calauzeasca in tot ceea ce faci! La mulţi ani, Anuţa!

MESAJE SF. ANA. Sper sa ramai mereu un spirit tanar si plin de viata, sa fim mereu impreuna si sa nu uitam niciodata frumoasa prietenie dintre noi. La multi ani, Ani!

MESAJE SF. ANA. La mulţi ani, plini de fericire şi de împliniri! Să te pupe norocul şi să ai numai zâmbete şi soare în calea ta!

MESAJE SF. ANA. Astazi e ziua ta, o zi frumoasa pentru tine. La multi ani, Anita!

MESAJE SF. ANA. Pentru ca esti o persoana atat de buna, de draguta si de loiala, imi doresc ca Sfânta Ana sa aiba grija de tine, sa iti calauzeasca pasii si sa iti lumineze calea in viata.

MESAJE SF. ANA. De-am putea din cerul noptii, iute am fura o stea, ca sa-ti punem cununa vietii, astazi chiar de ziua ta! Dar nu putem sa ajungem la stele si nici cerul nu-l cuprindem, dar iti spunem zambind "La Multi Ani!"

MESAJE SF. ANA. Un ocean de sănătate, un munte de noroc, un camion cu bani şi un sincer: La mulţi ani!

MESAJE SF. ANA. Sa te bucuri de viata, de zambete, de tot ce e frumos. La multi ani, Ana-Maria!

MESAJE SF. ANA. La multi ani, draga mea Ana! Ziua numelui tau sa-ti fie luminoasa si fericita si sa te bucuri mereu de orice lucru frumos din viata ta!