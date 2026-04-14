Mii de români au fost concediaţi în primele luni din 2026, când criza economică bate la uşă. Cele mai afectate regiuni şi domenii

În primele luni ale anului, mii de români au fost concediați. S-au închis fabrici din zone importante ale țării, dar au fost afectați și angajați din zona de birouri, administrație și IT. Și este doar începutul. Specialiștii în rectrutare spun că cifrele vor crește, în timp ce criza bate la uşă.

În acelaşi timp, a scăzut oferta. Şi este tot mai greu pentru şomeri să îşi găsească de muncă. Doar pe o singură platformă de joburi, de la începutul anului, au fost peste patru milioane de aplicări, la un număr total de 62 de mii de poziţii de angajare.

Peste 2.500 de angajaţi au fost concediaţi colectiv la nivel naţional doar în primele luni ale anului, potrivit datelor de la Agenţia Naţionalaă pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Restructurările vin după ce și anul trecut, luna de luna, peste o mie de persoane au rămas fără loc de muncă.

"Se remarcă câteva regiuni. Vorbim despre zona Capitalei, unde aproape 500 de persoane și-au pierdut locurile de muncă. Mai vedem și în Transilvania. Iată, Sibiu, peste 220 de angajați au fost vizați de aceste restructurări colective. Mai avem și în Constanța, Satu Mare, la fel peste 150 de persoane", a transmis Cătălina Iordache, reporter Antena 3 CNN.

Cele mai afectate domenii

La domenii, pe primul loc se află sectorul industrial şi de producţie, după ce mai multe fabrici şi-au pus lacătul pe uşă sau şi-au relocat activitatea în ţări cu forţă de muncă mai ieftină sau taxe mai mici. Şi din construcţii sau comerţ, sute de angajaţi au rămas fără locuri de muncă.

"Cred că anul acesta vom avea recesiune și în recesiune, companiile concediază oameni. Era suficient să ne uităm la ce s-a întâmplat pe ianuarie și am avut consumul scăzând puternic, producția industrială scăzând puternic.

De aici și prudență, care se transpune inclusiv în concedieri sau în lipsă de investiții. Pe de altă parte, avem și un mediu fiscal extrem, extrem de impredictibil", a afirmat Adrian Codîrlaşu, preşedinte CFA România.

Mii de români îşi caută de muncă

În acelaşi timp, a crescut numărul românilor care îşi caută de muncă, în timp ce oferta a scăzut cu 10% faţă de anul trecut.

"Au fost postate de la începutul anului și până acum peste 62.000 de job-uri. Creștere vedem însă pe partea aplicări-lor. Sunt aproape 4 milioane de aplicări din ianuarie și până acum, mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut. Și cumva este firesc, pentru că ori de câte ori vă vedem o plafonare numărului de joburi noi apărute în piață sau chiar despre concedieri, crește semnificativ numărul de aplicări", a afirmat Ana Călugăru, director de Comunicare al unei platforme de joburi.

Şi la ANOFM sunt disponibile peste 30 de mii de locuri de muncă la nivel naţional.