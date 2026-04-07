Val de concedieri în România, în 2026. Companiile care urmează să trimită acasă sute de angajaţi

Companii din mai multe sectoare industriale din România au anunţat deja disponibilizări importante în acest an. De exemplu, Dacia a transmis că 1.000 de angajaţi vor pleca voluntar. Concedieri se fac şi în industria IT şi servicii, dar şi în industria chimică.

Situaţia se tensionează în industria chimică, unde, la combinatul Azomureş, se discută despre un posibil val major de concedieri. Sindicatul avertizează că până la 2.500 de oamnei, angajaţi şi colaboratori, ar putea rămâne fără loc de muncă, dacă producţia nu este reluată în condiţii sustenabile.

În paralel, industria auto pierde teren. La Dacia, programele de plecări voluntare vizează până la 1.200 de angajaţi.

Furnizori importanţi şi din alte domenii au închis sau restrâns unităţi, iar sute de oameni au fost disponibilizăţi, în vestul României. În oraşe ca Oradea sau Ineu, halele se golesc treptat, pe fondul scăderii comenzilor externe şi al tranziţiei către maşinile electrice.

Iar sectorul IT şi serviciile nu mai cresc în acelaşi ritm. Companiile fac ajustpri punctuale, iar reorganizarea internă ar putea afecta câteva sute de angajaţi. Nu este vorba despre o criză generală, în România, ci despre o schimbare în mai multe sectoare, în care companiile încearcă o adaptare la costuri mai mari şi la o cerere mereu în schimbare.