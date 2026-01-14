Azomureș, de la criză industrială la risc de securitate națională. Lavinia Șandru cere convocarea CSAT

Azomureș. sursa foto: Agerpres

Situația de la combinatul Azomureș escaladează de la o problemă economică la una cu potențial impact asupra securității naționale. Lavinia Șandru, purtător de cuvânt al PUSL, solicită intervenția urgentă a statului și convocarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), avertizând că România riscă să devină vulnerabilă într-un sector strategic: producția de îngrășăminte agricole.

Peste 600 de angajați au fost deja trimiși în șomaj tehnic, iar alte peste 1.000 de locuri de muncă sunt afectate indirect, într-o comunitate pentru care Azomureș reprezintă coloana vertebrală economică.

„Când un combinat strategic intră în colaps, nu mai vorbim doar despre economie, ci despre vulnerabilitate națională. Statul român nu are voie să stea cu mâinile în sân”, avertizează Lavinia Șandru.

Aceasta atrage atenția că România ajunge într-o situație paradoxală: importă masiv îngrășăminte, în timp ce capacitatea internă de producție este lăsată să se degradeze.

„Agricultura românească depinde de aceste resurse. Fără îngrășăminte produse intern, fermierii devin captivi pieței externe, iar securitatea alimentară este pusă în pericol”, afirmă Șandru.

Originară din Târgu Mureș, Lavinia Șandru subliniază și dimensiunea socială a crizei: „Pentru mii de familii, Azomureș nu este o statistică, ci viața de zi cu zi. Iar această realitate nu poate fi ignorată de nicio guvernare responsabilă.”

În opinia sa, momentul actual este unul decisiv: fie statul intervine și construiește o strategie națională pentru protejarea industriilor strategice, fie România acceptă pierderea controlului asupra unor sectoare vitale.