Ministrul Muncii cere autorităţilor locale din Vrancea să caute soluţii de relocare pentru cetăţenii din Sri Lanka, rămaşi fără serviciu

Mai exact, ministrul Muncii le-a cerut autorităţilor locale din Vrancea să se implice pentru a le găsi locuri de muncă cetăţenilor din Sri Lanka, care au rămas fără serviciu în urma temerilor legate de pandemia de coronavirus.

"Sunt un om implicat, nu există sesizare privind eventuale nereguli și, în general, cu privire la diferite probleme ce țin de Minister/instituțiile din coordonare, pe care să o ignor. Sunt datoare să determin toate instituțiile să funcționeze, pe fișa postului dar mai ales cu disponibilitate reală de a rezolva problemele oamenilor. Încerc, recunosc, să schimb atitudinea oamenilor care lucrează în instituțiile publice. Cu cât ne implicăm toți, toți cei care lucrăm în sistemul public, încă din etapa incipientă a unei probleme apărute, mai ales în această perioadă grea, cu atât mai rapide și mai eficiente soluțiile găsite. Sunt aici pentru orice problemă, recunosc că empatizez cu problemele oamenilor și că mă ajută cunoașterea unei probleme direct de la sursă, în toate deciziile pe care le iau. Dar soluția rămâne implicarea instituțiilor cu atribuții să rezolve lucrurile. Și asumarea. La modul concret, doresc nu doar să rezolvăm situații-limită, ci să sprijinim pe toți oamenii care doresc și pot să muncească în România.

Știu de câteva zile de situația unui alt grup de cetățeni din Sri Lanka ale căror contracte au fost întrerupte, după neprezentarea la serviciu, de către mai multe societăți ale aceluiași grup de firme din Vrancea. Am fost astăzi în Focșani pentru a fi alături de reprezentanții instituțiilor locale, Prefectură, AJOFM, IGI, ITM în găsirea de soluții de relocare la alte firme, având în vedere că doresc să rămână în România și să muncească. Mulțumesc fiecărei persoane care vrea să muncească în România. Aceasta este abordarea normală, toate instituțiile din plan local să se implice și să îi sprijine pe cei care doresc și pot să muncească.

Văd un alt rol, având în vedere aceste realități, un rol mult mai activ al firmelor care intermediază contracte de muncă. Mă refer atât la firmele implicate în găsirea de locuri de muncă, în facilitarea semnării contractelor pentru românii care lucrează în străinătate cât și la cele care facilitează găsirea de locuri de muncă cetățenilor străini care vin să muncească la noi.

Și această viziune se va regăsi în proiectul de lege a cărui primă formă am terminat-o și urmează să o supun dezbaterii publice. Am avut, nu e surpriză pentru cei care îmi urmăresc activitatea, mai multe urgențe în această perioadă dar am ținut să terminăm primul proiect de lege al MMPS condus de mine, un proiect de lege cu referire la activitatea firmelor care sprijină românii să muncească în străinătate. Am făcut tot posibilul să îl terminăm cât mai repede pentru a folosi experiența recentă din Germania și nu numai. Urmează al doilea, pentru activitatea cetățenilor străini în România. În aprox. două săptămâni.

Ceea ce fac alături de echipă reprezintă un alt rezultat concret, cu impact național, după vizita bună din Germania. Pentru că lucrez pe rezultate.

Mulțumesc frumos reprezentanților mass-media din Vrancea care m-au așteptat câteva ore pentru a termina discuțiile și pentru a face un plan de lucru pentru zilele următoare alături de structurile statului în plan local. Știu că nu am mediatizat vizita; nici nu m-am ascuns. Venisem cu treabă și recunosc că mă concentrez pe acest lucru în tot ceea ce fac.

Le mulțumesc tuturor celor care muncesc și celor care oferă locuri de muncă", a scris ministrul Muncii, Violeta Alexandru, miercuri seară, pe pagina de Facebook.