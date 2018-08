Ministrul Turismului: Voucherele de vacanță ar putea fi înlocuite cu o indemnizaţie

Un număr de 1,2 milioane de persoane au intrat în posesia tichetelor de vacanţă în acest an, în timp în primul semestru al anului, am înregistrat un salt de 4,1% al numărului de turişti în România, a declarat, luni, în cadrul conferinţei de bilanţ, ministrul Turismului, Bogdan Trif.



„Vreau să încep cu o veste foarte bună, şi anume că am înregistrat, în primele şase luni ale anului, o creştere de 4,1% a numărului de turişti în România. De asemenea, una dintre cele mai importante măsuri pe care un Guvern a luat-o de la Revoluţie încoace este cea a voucherelor de vacanţă. Fiecare funcţionar public trebuie să primească un voucher de vacanţă în valoare de 1.450 de lei, ce poate fi cheltuită doar în interiorul graniţelor noastre. O măsură care, în mod clar, a ajutat acest sector, mai ales că am avut parte de o vreme nefavorabilă, în ultima perioadă, cu ploi aproape zilnic. Nu spune doar Ministerului Turismului că voucherele de vacanţă sunt un succes, ci şi ANAT (Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, n.r.). Pe această iniţiativă avem în mod clar şi sprijinul sectorului privat. Cei care folosesc voucherele de vacanţă pentru cazare şi accesul în restaurante, cu siguranţă nu vor cheltui doar acei bani, ci au şi un buget suplimentar pe care îl vor cheltui, cu siguranţă. În acest an, 1,2 milioane de persoane au beneficiat de de tichetele de vacanţă”, a spus Trif.



Întrebat ce se va întâmpla de anul viitor cu tichetele de vacanţă, ministrul Turismului a precizat că acestea vor fi, „în cel mai rău caz”, înlocuite cu o indemnizaţie.



„Am discutat cu premierul şi urmează să facem o evaluare şi vom alege varianta cea mai bună. Vestea bună este că voucherele de vacanţă, în cel mai rău caz, vor fi înlocuite de o indemnizaţie. Deci, oamenii nu vor fi păgubiţi de aceste tichete, aşa cum am am văzut prin media”, a explicat Bogdan Trif.