”Misiunea verde - Descopera Grădina Botanică”, eveniment tip Treasure Hunt – sâmbătă, 27 septembrie

2 minute de citit Publicat la 10:21 27 Sep 2025 Modificat la 11:10 27 Sep 2025

„Misiunea verde – Descoperă Grădina Botanică” este un concurs tip treasure hunt creat special pentru tineri curioși, activi și pasionați de natură. În echipă, vor putea descoperi comori ascunse printre plante rare, vor rezolva provocări despre mediu și vor învăța cum timpul petrecut în natură le este de folos. Totul, într-un joc captivant în aer liber, chiar în inima Grădinii Botanice din Galați.

Antena 3 CNN, prin platforma de comunicare România Inteligentă împreuna cu Cosiliul Județean Galați și Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi le-a pregatit celor 18 echipe din concurs un traseu de aproximativ 2 km plin de provocări în locuri inedite din Grădina Botanică.

Program - 27.09.2025

11:00: Întâlnire cu echipele, tragerea la sorți a ordinii de plecare și încălzire înainte de plecare.

11:30 – 12:55: Plecarea echipelor la intervale de 5 minute, conform ordinii stabilite prin tragerea la sorți.

PLECARI ECHIPE:

11:30 - 11:35 - 11:40 - 11:45 - 11:50 - 11:55 - 12:00 - 12:05 - 12:10 - 12:15 -12:20 - 12:25 – 12:30 – 12:35 – 12:40 – 12:45 – 12:50 – 12:55 sunt orele de plecare ale echipelor in ordinea rezultata din tragerea la sorti.

Se va cronometra timpul necesar fiecărei echipe pentru a îndeplini toate probele în ordinea stabilită de Organizator. Clasamentul echipelor va fi întocmit de către Comisia de validare, în funcție de durata înregistrată de fiecare echipă:

Locul 1: Echipa cu timpul cel mai mic.

Locul 2: Echipa cu al doilea cel mai scurt timp.

Și așa mai departe.

Echipele trebuie să predea la FINISH, pentru VALIDARE, foaia de concurs cu toate ștampilele de la check-pointurile concursului și dovezile că au trecut prin fiecare probă.

Pe durata concursului:

Singura modalitate de deplasare acceptată este mersul pe jos.

Odată început concursul, componența echipei nu mai poate fi modificată.

Utilizarea hărților și a altor materiale informative (cu excepția telefoanelor mobile conectate la internet) este strict interzisă.

În posturile de control (checkpoint-uri), echipele au dreptul să rămână între 10-15 minute, cu excepția cazului în care acest lucru nu depinde de echipă.

Tricourile personalizate cu concursul „Misiunea verde – Descoperă Grădina Botanică” - Treasure Hunt, Ediția I, 2025 și badge-urile de identificare primite de la organizatori în ziua startului trebuie purtate pe toată durata concursului; în caz contrar, echipa va fi descalificată.

Fișa de concurs a echipei trebuie prezentată de membrii acesteia la fiecare punct de control (checkpoint) și, ulterior, predată la finish.

Concurenții trebuie să poarte o ținută vestimentară corespunzătoare activității fizice, adecvată pentru parcurgerea traseului competiției.

Premiile vor consta în:

Locul 1 – cate o trotineta electrica + cate o casca ciclism per membru echipa

Locul 2 – cate o bicicleta + cate o casca ciclism per membru echipa

Locul 3 – cate un smartwatch + cate un set casti over-ear + cate un incarcator wireless + cate un rucsac per membru echipa

Locurile 4-18* – 15 seturi de premii constand in mouse, mousepad si rucsac (fiecare participant din cele 15 echipe va primi câte un premiu format din cele 3 produse)

Alte premii surpriză se vor acorda pe parcursul concursului.

Mult succes echipelor înscrise!