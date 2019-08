Neregulile de la Săpoca. În urmă cu un an, un bărbat a fost găsit spânzurat în curtea spitalului

Cazul de la Săpoca, în care un bărbat a ucis cinci persoane și a rănit alte opt, a scos la iveală nereguli grave.

În urmă cu un an, un bărbat a fost găsit spânzurat în curtea spitalului, fără ca nimeni să-și fi dat seama când a dispărut din salonul unde era internat pentru „tulburare anxioasă”.

Ștefan Baciu – sau Fănel, cum îl alintau prietenii și familia – avea 46 de ani când s-a internat la Săpoca, la secția Nifon, anul trecut. “Știi când apuci să dormi puțin, dar te trezești și te simți și mai obosit pentru că creierul nu se odihnește suficient? Așa pățea și Fănel. Mergeam ca pisicile prin casă, să nu-l trezim când reușea să ațipească puțin”, povestește soția lui Ștefan, Violeta, pentru Libertatea.

“Am vorbit pe la 18.30, dar l-am mai sunat o dată la vreo două ore după și nu mi-a răspuns. Am crezut că doarme și nu am vrut să-l trezesc. Dacă reușea să doarmă puțin, era o minune. Privind acum în urmă, regret că nu am insistat. Ăsta este cel mai mare regret pe care îl am”, spune Violeta Baciu. L-a sunat sâmbătă dimineață timp de trei ore, continuu. Panicată că soțul ei nu mai răspunde de atât timp la telefon, Violeta a sunat la spital. Nimeni nu știa unde este Ștefan. “Am sunat la poartă, paznicul s-a dus să întrebe asistentele și mi-au zis că nu știau nimic de el. Nu era în salon”. Câteva minute mai târziu, medicii au anunțat-o că l-au găsit pe Ștefan mort, în curtea spitalului, spânzurat cu cordonul unui halat.