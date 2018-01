Noi acuzații la adresa medicului Mihai Lucan. Ce a pățit o familie operată de renumitul chirurg

Soţii Simona şi Andrei Marian au fost operaţi de Mihai Lucan. Ambele intervenţii chirugicale ar fi fost urmate de complicaţii, iar cei doi soţi susţin că vina i-ar aparţine lui Mihai Lucan.

În martie 2004, Simona Marian primea un rinichi din partea unui verişor, însă la două săptămâni după intervenţie, ar fi apărut prima problemă.

„Am fost chemată să mi se scoată tubul, iar reacţia lui Lucan a fost una pe care n-am putut s-o înţeleg. M-a repezit şi mi-a spus că el face nu se ocupă de asemenea chestii mărunte. Apoi a plecat în America, iar când s-a întors şi m-a găsit internată m-a luat la rost şi m-a întrebat cât am de gând să mai stau în spital că-i ţin patul ocupat. De parcă ar fi fost vina mea că el nu mi-a scos tubul ca să pot pleca de acolo”, susţine Simona Marian. Mai mult, și în următorii ani au apărut complicații.

În 2013, ți soțul femeii a ajuns pe mâna medicului Lucan, unde a fost operat de litiază renală. „Soţul avea pietre la rinichi şi trebuia operat. Când am ajuns la clinica privată a domnului Lucan, ne-a întrebat direct dacă avem bani. I-am spus că da, mă privea cumva neîncrezător. L-a operat pe soţul meu, am plătit, dar am avut o surpriză neplăcută. După o săptămână de sângerări, am fost nevoiţi să revenim, era tot mai rău. Iar la control am avut o surpriză neplăcută: pe ecografie apărea că pietrele erau tot acolo”, a relatat Simona Marian, potrivit adevarul.ro.