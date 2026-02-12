O bătrână a stat minute în șir în fața unui raft într-un magazin din București: căuta cea mai ieftină pâine

sursa foto: Antena 3 CNN

Românii cumpără alimente mai puține și de calitate mai proastă din cauza scumpirilor. Comercianții anunță cele mai mici vânzări de la criza din 2008. Oamenii s-au orientat spre mărci mai accesibile și cumpără mai rar haine, detergenți și produse de îngrijire personală.

Într-un magazin din Capitală, o bătrână stă minute în șir în fața rafturilor ticsite cu pâine. Nu-și permite să și-o cumpere pe cea mai scumpă. Sau pe cea mai sănătoasă.

Reporter: Văd că v-ați luat o pâine.

Bătrână: Mă uitam. Erau unele feliate la 4,50 lei, astea... parcă-s mai scumpe. Stau să mai iau seama la ele.

Reporter: Căutați să fie mai ieftină?

Bătrână: Păi ce să facem, mamaie, ca să ne descurcăm?

Reporter: Vă mai descurcați cu pensia?

Bătrână: Greu, greu.

„Nu ne mai permitem să luăm ceva dulce. Gata, s-a sistat. Lapte luăm la litru, două iaurturi, carnea... Ne axăm mai mult pe salată, că a ieșit salata și carne cât mai puțină, doar alimentele de bază. Din cauza salariilor și a impozitelor mari nu mai facem față nici ratelor. Detergentul îmi permit să-l iau la pliculețe, la pungi mici. Deci doi lei”, mărturisește o altă doamnă, venită la cumpărături.

„Clienții se orientează foarte mult spre oferte. Cumpără doar ce au nevoie. Nu mai cumpără nimic în exces: detergenți, carne mai puțin – pentru că, din păcate, e necesar – dar pe dulciuri nu mai cumpără nimic în exces. S-au scumpit foarte tare. Pe majoritatea produselor care nu sunt strict necesare, clientul nu se mai aruncă”, spune și reprezentanta magazinului.