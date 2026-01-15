O nouă avarie la reţeaua de termoficare a lăsat iar municipiul Craiova fără căldură

Locuitorii municipiului Craiova au rămas, joi, din nou fără căldură, pentru cel puțin 24 de ore, după apariția unei noi avarii pe rețeaua primară de termoficare, în zona centrală a orașului, în perimetrul Hotelului Ramada, relatează Agerpres.
Potrivit Societatea Electrocentrale Craiova, furnizarea agentului termic va fi oprită până la data de 16 ianuarie 2026, ora 15:30, în peste 40 de puncte termice, ceea ce afectează aproape întreg municipiul Craiova racordat la sistemul centralizat de încălzire.
„Vor fi afectaţi consumatorii arondaţi punctelor termice: PT 4, 2, 5, 11, 3, 1, 20, 21, 17, 15 Brazda lui Novac PT P.Unirii, PT Vasile Conta, PT Romul, PT Patria, PT Revoluţiei, PT 15, 13, 14, 11, 8, 9, 5, 12, 7, 6 Calea Bucureşti, PT Horia, PT Mihai Viteazul, PT Filarmonica, PT Horezu, PT 23 August, PT 1, 2, 3, 4 1 Mai, PT 1, 2 Romanescu”, informează Societatea Electrocentrale Craiova.
Aceasta este a patra întrerupere a furnizării căldurii în Craiova, de la începutul anului, cauzată de avarii la rețeaua primară de termoficare. Ultima intervenție fusese finalizată cu doar o zi înainte de apariția noii defecțiuni.