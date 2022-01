Oana Roman, reacție după afirmațiile lui ÎPS Teodosie: "Discurs de Epoca primitivă, mai jos decât Evul Mediu"

Indignată de cele auzite, Oana Roman a spus că preotul are "un discurs de Epoca primitivă", potrivit b1tv.ro.

"Am văzut aberațiile pe care le debitează nu știu ce episcop de pe la Constanța, nu știu ce titlu, funcție are. Acest personaj are un discurs de Epoca primitivă, mai jos decât Evul Mediu.

Eu acestor oameni le spun niște forme de viață. Pentru că-s niște forme de viață, practic (...)", a transmis Oana Roman.

Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a afirmat că în perioada "neputinţei lunare", femeia nu poate lua nici agheasmă, nici anafură, menţionând că poate lua apa sfinţită trei zile după această perioadă.

Acesta a precizat că, ”în perioada neputinţei lunare”, femeile nu pot lua Agheasmă.

“În perioada neputinţei femeii nu poate lua nici Agheasmă, nici anafură, nici măcar Agheasmă Mică, darămite Agheasmă Mare. Dar dacă are perioada în timpul sărbătorii Bobotezei, coincide cu cele opt zile, ea nu poate lua Agheasmă".

