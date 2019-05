Părinții îl găsiseră pe băiețelul de trei ani plin de sânge pe pantaloni. Au înnebunit când micuțul le-a spus ce i-a făcut fratele lui mai mare. După un an, adolescentul și-a primit pedeapsa

Foto: pixabay.com

În urmă cu un an, părinții îl găsiseră pe băiețelul de trei ani plin de sânge pe pantaloni. L-au întrebat ce i s-a întâmplat.

Când au aflat, au încremenit. Micuțul le-a spus că a fost dus în WC de fratele mai mare și violat.

Acum, adolescentul de 16 ani a primit o pedeapsă simbolică de doi ani de detenție într-un centru de reeducare pentru minori. Părinţii săi sunt totodată obligaţi de instanţă să plătească în jur de 5.000 de lei către spitalele care l-au îngrijit pe fratele agresorului, cel care a fost violat.

„Noi am adus un muncitor care să ne ajute la treburi, încă de dimineaţă. Am dărâmat un perete şi construiam. Pe la 12 ne-am pus toţi la masă, iar cel mare şi unul dintre cei mici lipseau. Mama lor a mers să îi caute, şi l-a observat pe cel mic, de trei ani, că avea sânge la spate, pe pantaloni. L-a întrebat ce a păţit şi a spus că unul dintre fraţi l-a dus în WC-ul din curte şi l-a violat. L-am luat pe cel vinovat la întrebări, şi a recunoscut. Mi-am pus mâinile în cap când am auzit“, a povestit tatăl agre­sorului şi al victimei, la scurt timp după faptă, potrivit ziaruldeiasi.ro.