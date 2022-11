"Am o pensie de mizerie: 1.622 de lei. Am avut 1.623 de lei, dar era prea mult și mi-au luat 1 leu" | Drama unui pensionar român

Creșterea prețurilor din ultimele luni i-a adus pe români într-o situație disperată. De la o lună la alta banii abia mai ajung pentru cumpărăturile de strictă necesitate.

Sursa foto: Antena 3 CNN

În plus, cei mai mulți spun că sărbătorile din acest an vor fi mai sărace comparativ cu anii trecuți.

Mulţi români, mai ales pensionari, spun că după ce achită toate facturile şi îşi cumpără medicamente, nu le mai rămâne aproape niciun ban de pus de-o parte.

"Am lucrat peste 45 de ani și am o pensie de mizerie: 1.622 de lei. Am avut 1.623 de lei, dar probabil era prea mult și mi-au luat un leu", spune un pensionar.

De ce unele pensii vor întârzia în ianuarie 2023. Marius Budăi, anunţ de ultimă oră pentru pensionari

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a dat asigurări că pensiile românilor vor creşte de la 1 ianuarie 2023, dar spune că acestea vor ajunge cu întârziere la început de an.

"Pentru ca în luna decembrie să putem calcula pensiile aferente lunii ianuarie şi să putem avea şi actul normativ în baza căruia să mărim pensiile şi să tipărim cupoanele va trebui ca undeva la sfârşitul lunii noiembrie sau în decembrie să avem actul normativ publicat în Monitorul Oficial şi cu siguranţă aşa va fi", a spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

"Nu mă feresc de cuvântul întârziere, dar nu este vorba despre o întârziere. După cum bine ştiţi se închide anul bugetar pentru decembrie pe 3 – 4 ianuarie 2023, atunci sunt deschise conturile şi sunt făcute plăţile aferente", a spus Budăi.