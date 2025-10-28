Antena 3 CNN Actualitate Social Pensiile întârzie, în noiembrie, pentru milioanele de români care le încasează cash. Autoritățile au explicat motivele

M.P.
1 minut de citit Publicat la 12:41 28 Oct 2025 Modificat la 12:41 28 Oct 2025
om care numără bancnote de 200 de lei
Pensiile întârzie, în noiembrie, pentru milioanele de români care le încasează cash. Foto: Getty Images

Pensiile întârzie, în luna noiembrie, pentru 2,3 milioane de români care încasează aceste drepturi cash. Poşta Română va începe distribuirea pensiilor în numerar abia pe data de 3 noiembrie, pentru că 1 noiembrie "cade" sâmbătă, informează Antena 3 CNN.

Plata pensiilor va suferi întârzieri, în noiembrie, conform unui anunț al Casei Naţionale de Pensii Publice. Schimbarea este cauzată, exclusiv, de faptul că data de 1 noiembrie pică într-o zi de sâmbătă, ceea ce influențează atât programul Poştei Române, cât şi programul Casei de Pensii. 

Poşta va începe livrarea drepturilor băneşti pentru seniori de luni, 3 noiembrie, iar distribuirea la domiciliu a pensiilor se va desfăşura până pe 15 noiembrie. Oamenii care au optat pentru plata pensiilor prin cont bancar, adică 2,6 milioane de pensionari, vor primi la timp drepturile - pe 12 sau 13 noiembrie.

Proiect pentru desfiinţarea pensiilor speciale ale primarilor, depus la Parlament

Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei, a anunţat, marţi, că a depus la Parlament un proiect de desfiinţare a pensiilor speciale ale primarilor.

„Dacă Guvernul tot a crescut taxele şi a generat creşteri în lanţ de preţuri, atunci ar trebui să taie şi de la politicieni. Nu de alta, dar deocamdată de la ei nu a tăiat nimic.

Luna trecută, statul a dat 1,5 miliarde de lei pe pensii speciale. Din această sumă, pensiile speciale ale magistraţilor reprezintă doar 8%. Da, toată lupta din Guvern/coaliţie şi de la CCR a fost pentru doar 8% din problemă. Pe acestea nu a reuşit nici măcar Guvernul Boc să le taie, care până acum e singurul Guvern care chiar a tăiat pensii speciale.

Restul pensiilor speciale, însă, pot fi tăiate. Dar de ele Guvernul nu se atinge”, a scris Năsui, pe Facebook.

