Peste o treime dintre copiii din România trăiesc în sărăcie. Țara noastră, pe locul trei în UE la rata sărăciei în rândul celor mici

Peste o treime dintre copiii din România trăiesc în sărăcie. Foto: Salvați Copiii

Mai mult de o treime dintre copiii din România (33,8%) continuau în 2024 să fie expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, potrivit celui mai recent raport publicat de organizația Salvați Copiii. Procentul este cu mult peste media Uniunii Europene, de 24,2%.

Situația este și mai gravă în mediul rural, unde aproape 42% dintre copii trăiesc în sărăcie. Pentru copiii ai căror părinți au un nivel scăzut de educație, riscul urcă dramatic la 75,8%, comparativ cu doar 5,9% în cazul celor cu părinți cu studii universitare.

România ocupă locul al treilea în UE la acest capitol, după Bulgaria (35,1%) și Spania (34,6%), fiind urmată de țări precum Slovenia (11,8%), Cipru (14,8%) și Cehia (15,4%). În loc să scadă, fenomenul s-a accentuat între 2019 și 2024 - în Europa, numărul copiilor săraci a crescut cu aproape 450.000 în ultimii cinci ani.

Sărăcia, o problemă care se adâncește

La nivelul Uniunii Europene, aproape un copil din patru - echivalentul a 19,5 milioane de copii - trăiește în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit datelor Eurostat analizate în raportul Salvați Copiii.

Raportul a fost lansat în cadrul dezbaterii „Sărăcia copiilor – un cost pe care Europa nu şi-l poate permite”, organizată la Parlamentul European de eurodeputatul Victor Negrescu, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii, cu participarea comisarului european Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale.

Copiii români, mai afectați decât adulții

Potrivit raportului, 1,25 milioane de copii din România trăiesc în condiții care nu le permit un trai decent. Riscul de sărăcie în rândul minorilor este cu șapte puncte procentuale mai mare decât în rândul adulților.

Un studiu realizat în vara lui 2025 de Salvați Copiii România arată că aproape 60% dintre familiile vulnerabile nu își pot permite costurile legate de școală fără un sprijin extern. În rândul familiilor aflate în sărăcie profundă, proporția ajunge la 87%.

Cei mai expuși sunt copiii romi (78%), cei din mediul rural (41,7%), din familii numeroase (50,9%), monoparentale (36,5%) sau cei proveniți din familii refugiate din Ucraina, dintre care mai puțin de o treime își pot acoperi nevoile de bază.

Cauzele: investiții insuficiente și lipsă de predictibilitate

Printre principalele cauze ale sărăciei în rândul copiilor, raportul enumeră:

Investiții insuficiente în educație, sănătate și protecție socială – România alocă doar 12,8% din PIB pentru protecție socială, 3,3% pentru educație și 4,7% pentru sănătate, mult sub media europeană;

Colectarea deficitară a datelor privind factorii de vulnerabilitate (precum apartenența etnică sau situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate);

Lipsa de predictibilitate a fondurilor bugetare și europene, care împiedică implementarea pe termen lung a programelor de sprijin.

„Datele arată, o dată în plus, că vulnerabilităţile socio-economice se transmit de multe ori de la o generaţie la alta, iar veriga principală prin care aceste dezavantaje se propagă este educaţia, atât sub aspectul participării, cât şi sub aspectul relevanţei/calităţii. Este crucială incluziunea educaţională a tuturor copiilor vulnerabili, dar ca parte a unor politici sociale integrate, care să-i sprijine activ pe copii şi pe părinţii acestora. Sărăcia ucide educaţia”, a declarat Gabriela Alexandrescu, președinte executiv Salvați Copiii România.

România, departe de obiectivul european

În 2019, Uniunea Europeană și-a propus să scoată din sărăcie cinci milioane de copii până în 2030. Realitatea este însă opusă: între 2019 și 2024, numărul copiilor săraci din UE a crescut, în loc să scadă.

„Sărăcia unui copil nu este o statistică, este un eşec colectiv. Astăzi, aproape 1 din 4 copii din Uniunea Europeană trăieşte în risc de sărăcie sau excluziune socială. Europa nu îşi mai poate permite să trateze lipsa de investiţii în copii ca pe o opţiune bugetară, ci trebuie să o vadă ca pe o urgenţă morală şi economică”, a subliniat Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European.

La rândul ei, Roxana Mînzatu, comisar european, a afirmat: „Investiţia în copii nu este o cheltuială, ci o datorie morală şi cea mai înţeleaptă decizie economică pentru viitorul nostru comun. Noua Strategie europeană de combatere a sărăciei trebuie să abordeze cauzele profunde ale inegalităţii: nu putem scoate copiii din sărăcie atâta timp cât părinţii lor trăiesc în sărăcie”.

Un „cost ascuns” pentru societate

Raportul Salvați Copiii atrage atenția că sărăcia infantilă nu este o fatalitate, ci rezultatul lipsei de investiții și al neglijenței sistemice. Costul acestei probleme este enorm: la nivelul statelor membre OECD, pierderile economice generate de sărăcia copiilor sunt estimate la 3,4% din PIB, prin reducerea productivității, a participării pe piața muncii și prin problemele de sănătate pe termen lung.

„Acestea ne demonstrează că măsurile de intervenţie nu trebuie doar să atenueze sărăcia existentă, ci şi să aibă în vedere întreruperea acestui cerc vicios inter-generaţional. Europa trebuie să trateze sărăcia în rândul copiilor nu ca pe o statistică, ci ca pe o injustiţie care poate fi corectată”, se mai arată în raport.