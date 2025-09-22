Antena 3 CNN Actualitate Social România e cea mai săracă țară din UE. Și Bulgaria stă mai bine la acest capitol decât noi

România e cea mai săracă țară din UE. Și Bulgaria stă mai bine la acest capitol decât noi

Ioana Coman
<1 minut de citit Publicat la 18:31 22 Sep 2025 Modificat la 18:59 22 Sep 2025
966794
România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, Foto: Cătălin Onofrei

România este cea mai săracă țară din Uniunea Europeană, conform unui raport al Comisiei Europene privind rata de sărăcie materială și socială a ţărilor din blocul european. 

Suntem pe ultimul loc cu o rată de 17%. Mai bine decât noi stă inclusiv Bulgaria, cu o rată a sărăciei de 16%, şi Grecia cu un procent de 14%.

Toate ţările măsurate şi care urmează în acest raport au o rată mai mică de 10%. Inclusiv Ungaria care înregistra o rată de 9%.

La polul opus, cele mai mici rate de sărăcie severă se înregistrează în Slovenia cu doar 1,8%. Urmează Croația cu 2,0%, Polonia şi Luxembourg cu 2.3% şi Cipru - 2.5%.

Din păcate, raportul arată devastator pentru noi la toate capitolele. Suntem pe primele locuri şi la riscul de sărăcie pentru copii - proape 34%.

Există inegalități mari între regiuni și între zone urbane versus rurale. Regiunea Capitalei și zonele mai dezvoltate stau mult mai bine decât regiunile marginalizate. Aşadar, zona București-Ilfov are cea mai mică rată, de aproximativ 12.3 % privind riscul de sărăcie, în timp ce regiuni precum sudul Olteniei au rate de aproximativ 40-45%.

