Premieră în Europa: „Next Generation 112”, sistemul prin care românii vor putea apela video numărul unic de urgență

Dispecerat 112. Foto: Agerpres

Românii vor putea suna la 112, inclusiv prin apel video. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a implementat unul dintre cele mai avansate sisteme de apelare la numărul unic de urgență. Conceptul, denumit „Next Generation 112” este o premieră în Europa. Deocamdată, apelurile video sunt destinate persoanelor cu deficiențe de auz, iar mesajele sunt transmise cu ajutorul unui interpret, scrie Euronews.

Sistemul avansat permite mai multe tipuri de apeluri la 112: audio, video sau text. Apelul video este dedicat persoanelor cu deficiențe de auz și este implementat, deocamdată, doar în București și Ilfov. Ulterior, va fi disponibil în toată țara și pentru toate categoriile de apelanți.

„Operatorul va alerta în mod direct, printr-un singur click, agențiile care au responsabilitate de intervenție și localizare a incidentului. Această arhitectură operațională, Next Generation 112, este cu specificul dat de cadrul operațional din România, respectiv al faptului că avem un singur serviciu de urgență și un singur sistem informatic ce-l deservește”, a spus Florin Feticu, șeful Departamentului 112 din STS.

Noua metodă de localizare nu mai depinde de semnalul telefonului mobil și are o precizie de ordinul metrilor. Potrivit STS, în prezent, viteza medie de răspuns la un apel la 112 este de șase secunde, iar un operator 112 poate prelua datele unui caz în mai puțin de un minut și 20 de secunde.

„Serviciul de urgență 112 va avea o nouă interfață grafică. Datele sunt primite automat în sistemul informatic, printre care vedem și localizarea”, a explicat Cătălin Chirca, purtătorul de cuvânt al STS.