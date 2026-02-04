Profesorul Dan Voiculescu: „Susținerea natalității nu există concret pe agenda publică din România”

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu a explicat, marți, pe blogul său, că principalele cauze „ale depopulării sunt migrația externă și scăderea natalității”. „Bomba demografică amenință însăși supraviețuirea națiunii noastre”, a scris el, subliniind faptul că „susținerea natalității nu există concret pe agenda publică din România”.

„Conform recensământului din 1992, România avea 22,8 milioane de locuitori. La recensământul din 2011, numărul a coborât la 20 milioane și a continuat să scadă până în prezent. Cauzele principale ale depopulării sunt migrația externă și scăderea natalității. Doar între 2004 și 2014 (regimul Băsescu), peste 3 milioane de români au emigrat temporar sau definitiv.

Totodată, structura pe vârste s-a dezechilibrat: ponderea populației de peste 65 de ani a crescut de la 10% în 1990 la peste 20% în prezent”, a scris el.

Dan Voiculescu subliniază că „bomba demografică amenință însăși supraviețuirea națiunii noastre”.

„Dacă tendințele continuă, proiecțiile indică o populație de 16 milioane până în 2040, cu impact major asupra pieței muncii, sistemului de pensii și dezvoltării economice. Bomba demografică amenință însăși supraviețuirea națiunii noastre. Și, totuși, susținerea natalității nu există concret pe agenda publică din România! Luptele noastre interne se duc doar pe mize minore, imediate, funcții și orgolii.

De ce nu este preocupată clasa politică din România de susținerea natalității? Pentru că nou-născuții nu votează? Pentru că părinții responsabili nu pot fi transformați în masă de manevră? Pentru că politica românească nu are capacitatea de a construi riguros și responsabil, pe termen lung?”, a continuat profesorul Dan Voiculescu.