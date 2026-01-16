Reducere de 47 de bani pe metru cub la preţul apei furnizate în Curtea de Argeş, până când va fi din nou potabilă

Apa furnizată prin rețeaua de distribuție care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025. sursa foto: Getty

Societatea Aquaterm AG 98 SA a anunțat, vineri, că reduce prețul apei furnizate în municipiul Curtea de Argeș cu 47 de bani pe metru cub, măsura urmând să se aplice până în momentul în care apa va fi declarată din nou potabilă, relatează Agerpres.

„SC Aquaterm AG 98 SA informează utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş că începând cu data de 1 ianuarie 2026 acordă pentru fiecare mc de apă o bonificaţie de 0,47 lei cu TVA faţă de preţul standard aprobat, până la momentul în care apă va fi declarată potabilă. Valoarea bonificaţiei se calculează în funcţie de metri cubi de apă facturaţi şi se înscrie în factură cu minus”, se arată într-o informare transmisă de companie.

Prețul standard al apei era de 6,5 lei pe metru cub, cu TVA inclus, iar după aplicarea bonificației tariful scade la 6,03 lei pe metru cub, cu TVA.

Apa furnizată prin rețeaua de distribuție care deservește municipiul Curtea de Argeș și comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești nu mai este potabilă de la începutul lunii noiembrie 2025. Situația a apărut ca urmare a creșterii turbidității, în contextul deversărilor controlate din lacul de acumulare Vidraru. Zona afectată include aproximativ 40.000 de locuitori.

Aquaterm a semnalat încă din 10 noiembrie că nivelul de turbiditate al apei brute din canalul de la Oești, unde se află prizele de apă, a depășit capacitatea de filtrare a Stației de tratare Cerbureni.

„În urma analizelor efectuate de DSP Argeş, apa furnizată în municipiu nu mai respectă toţi parametrii de potabilitate prevăzuţi de legislaţie. Au fost constatate depăşiri ale valorilor admise pentru fier, clor rezidual liber şi turbiditate”, a transmis ulterior societatea.

Potrivit companiei Hidroelectrica, în ultimele luni au avut loc mai multe deversări controlate din acumularea Vidraru, de pe râul Argeș. Aceste intervenții au fost necesare pentru asigurarea condițiilor tehnice în vederea lucrărilor de retehnologizare a amenajării hidroenergetice.