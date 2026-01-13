Rogobete a trimis Corpul de control la Constanța, în cazul copiilor aflați în moarte cerebrală: „Va dura toată săptămâna”

sursa foto: Facebook / Spitalul Clinic de Urgență Constanța

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat marți că a trimis Corpul de control la Constanța, în cazul copiilor aflați în moarte cerebrală. Acesta a precizat, la Antena 3 CNN, că verificările vor dura toată săptămâna și a subliniat că, din punct de vedere medical, Colegiul Medicilor din România este singura instituție abilitată să stabilească dacă actul medical a fost realizat corect.

„Oamenii trebuie să înţeleagă acest lucru, atunci când apar astfel de situaţii cu privire la activitatea medicală sau la tratamentul aplicat unui pacient, Colegiul Medicilor este cel în măsură şi singurul, de altfel, din această ţară să verifice dacă lucrurile au fost făcute corespunzător sau nu. Ministerul Sănătăţii verifică din punct de vedere administrativ, prin Corpul de control, respectiv dacă se respectă anumite protocoale, şi vă dau un exemplu, cel al infecţiilor nozocomiale, prin Inspecţia Sanitară de Stat”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a atras atenția că, în astfel de situații, înainte de finalizarea controalelor și fără a exista concluzii medicale, personalul medical este adesea acuzat public.

„La Constanţa există Corpul de control, acum, acolo, este un control care va dura toată săptămâna. Nu ştim ce s-a întâmplat acolo. Gândiţi-vă că eu, ca ministru al Sănătăţii, nu ştiu. N-am încă un raport, ca să pot să zic da, a fost malpraxis sau nu”, a declarat el.

Referitor la cazul de la Buzău, ministrul a spus că a fost informat imediat și că a cunoscut de la început natura complicațiilor apărute, inclusiv tromboembolismul pulmonar, o complicație care poate surveni după un accident rutier, nu doar în România, ci și în alte sisteme medicale.

„Nu e Dumnezeu medicul. Uneori, poate face ceva pentru pacient, alteori complicaţiile sunt atât de grave încât nimeni, nicunde, nu mai poate face ceva pentru un pacient”, a adăugat Rogobete.

La sfârșitul săptămânii trecute, familia unui copil de doi ani și cinci luni a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător după o intervenție chirurgicală pentru volvulus intestinal.

Ulterior, starea copilului s-a agravat, apărând septicemia și o disfuncție multiplă de organe. Familia susține că, timp de trei zile după operație, copilul nu ar fi beneficiat de consult neurochirurgical și că nu ar fi fost evaluat de medicul de gardă timp de 24 de ore.

Al doilea caz este al unei fetițe de șase ani, care a intrat în moarte cerebrală după o intervenție chirurgicală pentru apendicită, efectuată la același spital din Constanța. Cei doi copii se află în prezent în moarte cerebrală la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au anunțat, luni, declanșarea unei anchete interne.

„A fost demarată o anchetă internă. În această dimineaţă s-a întrunit o comisie medicală. S-au solicitat toate documentele în ambele cazuri semnalate şi la acest moment se analizează”, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului, Crina Kibedi.