Amendamentul Florin Roman produce efecte. Peste 20.000 de români au rămas fără ajutor social

Urmare a acestui amendament, numărul beneficiarilor de ajutor social, din rândul celor care pot munci, a scăzut cu 21.193 persoane. Este cifra confirmată oficial de ministrul Muncii, Violeta Alexandru, la o interpelare pe care am făcut-o in calitate de deputat PNL. In timpul celor trei luni de la preluarea guvernării, PNL a redus in urma controalelor de fond, numărul asistaților sociali apți de munca, de la o medie de 235.000 persoane la 166.059.

Cei care au refuzat sa opteze pentru un loc de munca, in conformitate cu pregătirea lor, au pierdut ajutorul social și nu vor mai putea reveni cu o cerere decât peste 12 luni. Tot fără ajutor social au rămas și cei care pot lucra dar nu s-au prezentat la doua sesiuni de angajare in baza ofertelor de munca ale ministerului muncii. In practica de control, au fost introduse și primăriile, care tine evidentă slujbelor sezoniere pentru cei apți de munca. Din discuțiile purtate cu ministerul muncii, am reținut ca sunt comparate bazele de date, se fac verificări complexe, astfel încât sa nu mai existe cazuri, când beneficiari ai ajutorului social, oameni apti de munca, veneau la primărie sa-și ridice ajutorul social din bolizi de lux, sau locuiau in adevărate vile. PNL este hotărât sa reducă la minim numărul ajutoarelor sociale, iar de aceștia trebuie sa beneficieze doar cei care au cu adevărat nevoie. Guvernarea PNL încurajează munca, nu nemunca”, a scris Florin Roman, vineri, pe pagina sa de Facebook.