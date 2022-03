Românii se feresc să-şi cumpere case din cauza războiului din Ucraina

Oamenii se gîndesc de două ori înainte să facă o astfel de investiţie.

Interesul românilor pentru a-şi cumpăra o casă a scăzut cu 70 la sută

"În ultimele doua săptămani se simte o scădere a interesului pentru achiziţii de apartamente. Noi am constatat chiar scăderea cu aproape 70% a accesărilor de pe site-urile dezvoltatorilor. Sunt anumite bănci care au oprit finanţările. Din câte ştim noi, Libra Bank a oprit deja finanţările în sectorul imobiliar şi cumpărătorul final e momentan în aşteptare, să vedem ce se întâmplă cu această situaţie din Ucraina şi Rusia", spune Sorin Greu, vicepreşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii.

Mulţi dezvoltatori imobiliari au decis chiar să-şi suspende proiectele

"Consecințele sunt negative pentru proiectele în derulare, pentru că nu se mai ating parametrii de vânzări şi apar dificultăţi în relaţiile cu finanţatorii. Sigur, sunt foarte multe proiecte care momentan au rămas în stand-by, cel puţin în ultimele 2-3 săptămâni, foarte mulţi dezvoltatori se gândesc dacă mai accesează o finanţare, dacă mai demarează proiectul", adaugă acesta.

Specialiştii atrag atenţia că, pe termen lung, situaţia din Ucraina va avea ca efect majorarea preţurilor la apartamente

"Pe termen lung consecinţa va fi: nu vor mai fi tranzacţii o perioadă, automat dacă nu vor mai fi un an de zile, tranzacţiile vor fi scăzute. Nu se va mai construi, iar peste un an doi când încep să se reia, se vor lua brusc de la preş dublu, dacă nu de la dublu, cel puţin 50 la sută în plus", a spus Cristian Erbaşu, preşedintele FPSC.

Rămâne de văzut dacă acest blocaj în piaţa locuinţelor va duce la scumpirea excesiva a acestora, aşa cum estimează cei din domeniu sau dacă cererea şi oferta vor regla preţul.