România a câştigat 15 medalii, dintre care şapte de aur, la Balcaniada de Juniori la Canotaj

România a câştigat 15 medalii, dintre care şapte de aur, la Balcaniada de Juniori I şi II de la Belgrad.

La doar o săptămână după ce lotul de tineret a câştigat 12 medalii, dintre care 8 de aur, la Campionatele Europene de canotaj de la Ioannina (Grecia), lotul de juniori a cucerit nu mai puţin de 15 medalii la Balcaniada de Juniori I şi II, care s-a desfăşurat între 14 şi 15 septembrie la Belgrad. Dintre acestea şapte sunt medalii de aur, şase sunt medalii de argint şi două de bronz.



Canotorii români au cucerit aurul în proba feminina de dublu rame I (JWA 2-) şi în proba feminină de dublu vâsle I (JWA 2x) dar şi în proba feminină de 8 plus cârmaci I (JMA 8+). Au câştigat aurul echipajul feminin de patru vâsle I (JWA 4x) şi echipajul masculin juniori I de simplu vâsle (JMA 1x). Ultimele medalii de aur pentru România au fost câştigate în proba masculină de simplu vâsle II (JMB 1x) şi în proba feminină de patru rame (JWA 4-).



Argint s-a câştigat în proba masculină de dublu rame juniori II (JMB 2-), în proba feminină de patru vâsle juniori II (JWB4x) şi în proba masculină de patru rame juniori II (JMB 4-). Medalie de argint au obţinut şi echipajul masculin de opt plus cârmaci juniori II (JMB 8+), echipajul de dublu vâsle feminin II (JWB 2x) şi reprezentanta din proba feminină de simplu vâsle II (JWB 1x).



Echipajele masculine de patru rame I (JMA 4-) şi cel de patru vâsle I (JMA 4x) au luat medaliile de bronz.



Cu 41 de puncte acumulate în urma rezultatelor obţinute, România s-a clasat pe locul trei în topul pe naţiuni, după Turcia şi Grecia.



Elisabeta Lipa, preşedintele Federaţiei Romane de Canotaj, a declarat: "Este un rezultat care spune multe despre potenţialul acestei echipe de juniori şi care ne dă speranţa că performanţele extraordinare ale sportivilor din canotaj vor continua mulţi ani de acum înainte. Rezultatele în sport nu se obţin uşor, este nevoie de ani de pregătire şi de multe competiţii pentru ca aceşti copii să ajungă mari sportivi. Balcaniada are un rol important în pregătirea lor pentru competiţiile mari ce îi aşteaptă în anii următori: campionatele de tineret şi campionatele de seniori. Îi felicit pe toţi pentru rezultatul obţinut şi îi încurajez să dea dovadă mereu de această ambiţie şi determinare pe care au arătat-o la Belgrad. Felicit şi antrenorii şi întregul colectiv tehnic care a contribuit la acest rezultat pentru canotajul românesc."



România a avut reprezentanţi în toate cele 23 de probe.



Balcaniada reprezintă o întrecere ţărilor reunite în Asociaţia Balcanică de Canotaj. Din aceasta fac parte Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, România, Serbia şi Turcia.