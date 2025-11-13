Românii au cea mai scurtă viață profesională din UE. Motivul: Femeile se retrag devreme din câmpul muncii

<1 minut de citit Publicat la 07:39 13 Noi 2025 Modificat la 07:39 13 Noi 2025

Românii au cea mai scurtă viață profesională din UE. Foto: Profimedia Images

România este țara UE cu cea mai redusă durată medie a vieții profesionale și, totodată, conform datelor Eurostat, singura țară în care valoarea acestui indicator a coborât în ultimul deceniu.

Concret, în 2024, durata media in care un om se afla in câmpul muncii era de 32,7 ani, cea mai scurtă din Uniune. Țara noastră este clasată, astfel, alături de state precum Italia, Croaţia, Grecia şi Bulgaria.

Țările nordice sunt cele care înregistrează valori constant ridicate. Țările de Jos se află în fruntea clasamentului, cu o durată estimată la 43,8 ani, urrmate apoi de Suedia, Danemarca, Estonia şi Irlanda cu o durată a vieţii profesionale de peste 40 de ani.

Există şi o explicatie pentru care, în România, durata vieţii profesională a scăzut atât de mult în ultimii 10 ani. Specialiştii europeni susţin că principalul motiv este scăderea activității în rândul femeilor. La noi în țară, femeile au o viață profesională de doar 29,2 ani, comparativ cu bărbații care ajung să lucreze aproape 36 de ani.

Această diferență de gen de 6,7 ani este una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, fiind semnificativ peste media UE de 4,2 ani.