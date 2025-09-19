Românii care donează celule stem nu mai trebuie să plătească CASS timp de 10 ani. Anunțul făcut de Horațiu Moldovan

În România, 497 de pacienţi au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice / foto: Getty Images

Persoanele care donează celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani, a anunţat, vineri, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu-Remus Moldovan, potrivit Agerpres.

Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar - donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare.

Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a subliniat preşedintele CNAS, conform unui comunicat de presă transmis Agerpres.

Potrivit acestuia, în România, 497 de pacienţi au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice, iar alţi 47 sunt în aşteptarea unui donator.

Totodată, de la începutul anului, în Registrul Naţional au fost înscrişi cinci noi donatori de celule stem.

Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem, iar în 2023 au fost înregistraţi 11 donatori.

„CNAS încurajează toate persoanele care vor să ajute la salvarea unei vieţi să ia în considerare înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice”, a spus preşedintele CNAS.

Pot deveni donatori voluntari de celule stem hematopoietice toate persoanele cu vârsta între 18 şi 45 ani, cu o stare de sănătate generală bună, care se înscriu în Registrul Naţional, fie online (https://registru-celule-stem.ro), fie direct la unul dintre Centrele Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din ţară.

România are patru centre acreditate pentru donatori neînrudiţi - în Bucureşti, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

„Pasul de la a fi voluntar la a fi donator trece prin etapa iniţială de prelevare a probelor de sânge sau de celule din mucoasa bucală, apoi se compară caracteristicile genetice ale voluntarului cu ale pacienţilor care au nevoie de transplant.

În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de compatibilitate, urmează etapa analizelor suplimentare şi, ulterior, donarea propriu-zisă de celule stem”, a explicat Horaţiu Moldovan.