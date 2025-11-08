Românii vor plăti noi taxe şi impozite, de la 1 ianuarie 2026. Autoritățile locale pot impune majorări şi de 70% la case şi maşini

Românii vor plăti noi taxe şi impozite, de la 1 ianuarie 2026. Foto: Getty Images

În mai puţin de două luni, de la 1 ianuarie 2026, ne aşteaptă noi creşteri de impozite, după ce anul acesta românii au plătit taxe mai mari şi au suportat scumpiri masive, informează Antena 3 CNN. Impozitul pe dividende creşte de la 10% la 16%. Decizia a fost deja luată de Guvern şi se aplică de la 1 ianuarie.

Experţii se aşteaptă că Guvernul ar putea lua în considerare să crească impozitul de la 10% la 16% și pentru alte tipuri de venituri, după ce a decis majorarea impozitului pe dividende la 16%. În plus, tot de la anul, se pregăteste şi majorarea impozitelor locale.

Este vorba despre impozitele plătite de români pentru case, apartamente, maşini sau terenuri. Guvernul vrea să dea mână liberă autorităţilor locale să majoreze aceste impozite chiar cu până la 70%. Astfel, pentru un apartment de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei.

Energia electrică tocmai s-a scumpit din nou

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, factura la energia electrică pentru consumatorii casnici din România înregistrează o ușoară majorare. Principala cauză este mărirea contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, care este inclusă în factura de energie electrică.

Deşi scumpirea este modestă în termeni procentuali, ea se înscrie într-o serie de creşteri succesive, în contextul modificărilor legislative şi al liberalizării pieţei.

Alexandru Nazare: „Inflația e mare azi"

Ministrul Finanțelor a spus, la Antena 3 CNN, că este optimist în ceea ce privește evoluția economiei României. Alexandru Nazare a declarat că, deși inflația este ridicată în prezent, până la finalul anului 2026 va reveni la 3%. De asemenea, ministrul Finanțelor a spus că anul acesta țara noastră nu va intra în recesiune, iar la anul vom înregistra chiar o creștere economică.

„Inflația e mare azi, dar ea revine la finalul anului 2026 la 3%. Nu o să avem recesiune în acest an. Cu cât absorbim mai mulți bani, cu atât se va reflecta și în creșterea economică. Deci, pe de-o parte, trebuie să absorbim cât mai mult din fonduri europene și după aia să eficientizăm cheltuielile cât mai bine și în central și în local.

Eu cred că economia își va reveni. Cred sincer că România își va reveni. Și bineînțeles că ține de noi, ține de cum ne comportăm la guvernare și ce facem fiecare ministru în parte, dar eu cred că avem șanse, avem premisele de revenirea economiei în 2026”, a spus ministrul Finanțelor.