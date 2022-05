Scandal în traficul din Capitală! Un şofer recalcitrant a rănit un poliţist

?România, București, anul 2022‼️ ?#Poliţistul este #îndreptăţit să #legitimeze şi să stabilească identitatea persoanei în situaţia în care: ➡️aceasta #încalcă dispoziţiile legale, ori există motive verosimile pentru a bănui că pregăteşte sau a comis o faptă ilegală; ➡️există motive verosimile pentru a bănui că aceasta a fost prezentă la locul săvârşirii unei fapte #ilegale ori are cunoştinţă despre faptă, autor sau despre bunurile având legătură cu fapta; ➡️La solicitarea #poliţistului, persoana are #obligaţia de a #înmâna acestuia actele de identitate şi de a comunica informaţiile necesare stabilirii sau, după caz, verificării identităţii sale. ?După o altercatie in trafic, conducatorul auto din imaginile de mai sus, a parasit locul accidentului si in momentul opririi acestuia de către colegii de la #Sectia20 Politie din cadrul #DGPMB a devenit agresiv și recalcitrant‼️ #Concluzia: ⬇️Respectati regulile rutiere, ceilalti participanti la trafic și dispozițiile organelor abilitate!!! #Felicitări colegilor pentru promptitudine și modalitatea eficienta de intervenție! #schimbareasuntemnoi