Şeful ANPC, precizări după controalele din parcurile Sectorului 1: "Echipamentele de joacă defecte pun în pericol real sănătatea şi viaţa celor mici"

Șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre locurile de joacă din parcurile bucureștene, care au devenit spații extrem de periculoase, de unde copiii pot ajunge direct la spital.

"Echipamentele de joacă defecte pot pune în pericol real sănătatea celor mici şi de ce nu viaţa, dacă aceştia ar suferi un accident mai grav. Cablurile electrice neizolate şi în aproprierea locurilor de joacă, toate aceste lucruri, de fapt reprezintă un pericol real, în loc să reprezinte o şansă pentru copii de a se distra, în momentul în care aleg să îşi petreacă timpul în aer liber.

Remedierea nu este permisă de regulamentele europene. Aceste echipamente au o durată de viaţă stabilită de producător, undeva în jurul a cinci ani, ori dacă acest lucru se ştia de la momentul achiziţiei, ar fi trebuit probabil demarate proceduri de înlocuire a acestora cu măcar jumătate de an înainte ca acestea să nu mai fie conforme. De la acel moment până astăzi, din păcate nu sunt făcute. Din informaţiile noastre nu a fost făcut niciun fel de demers în acest sens. Noi am mai transmis autorităţilor publice locale măsurile de eliminare a echipamentelor cu defecţiuni şi în anii din urmă, ori acestea au ales să nu le elimine. Ne pun pe noi în imposibilitatea de a aplica o măsură complementară, cum am face cu alţi operatori economici, de a suspdena activitatea.

E greu de imaginat că autoritatea noastră este nevoită să suspende activitatea unei primării, dar iată că lucrurile acestea fac parte din cotidian, din păcate" , a declarat Horia Constantinescu, vineri, în exclusivitate la Antena 3.

Seria de nereguli găsite de comisarii ANPC