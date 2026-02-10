Sindicaliștii de la BNS îi fac șase propuneri lui Bolojan, pentru condiții mai bune de viață și de muncă pentru cetățeni

Blocul Național Sindical (BNS) îi cere marți premierului Ilie Bolojan, să susțină la Bruxelles un „curs nou” în politica economică europeană, care să respingă austeritatea și să prioritizeze investițiile. FOTO: Facebook BNS

Blocul Național Sindical (BNS) îi cere marți premierului Ilie Bolojan, să susțină la Bruxelles un „curs nou” în politica economică europeană, care să respingă austeritatea și să prioritizeze investițiile, potrivit unui comunicat al organizației.

BNS subliniază că Europa „nu își poate atinge obiectivele cu mâinile legate” și solicită un cadru de guvernanță economică revizuit, care să ofere statelor membre spațiul fiscal necesar pentru protejarea sistemelor de protecție socială.

În scrisoarea adresată premierului, sindicatul face șase propuneri care să stea la baza planurilor pentru viitorul economiei europene.

„Investiții, nu tăieri” - BNS cere un plan amplu de investiții pentru apărarea și dezvoltarea producției economice și inovării, asigurarea securității energetice și sprijinirea serviciilor publice, mai ales în contextul încheierii mecanismului NGEU.

Condiționalități sociale stricte pentru fondurile publice - potrivit BNS, investițiile, schemele de sprijin și subvențiile din bani publici ar trebui condiționate de respectarea contractelor colective și de crearea de locuri de muncă de calitate. Organizația solicită ca resursele publice să ajungă doar la companii care oferă locuri de muncă decente și să fie excluse entitățile implicate în fraudă socială, dumping social sau evaziune fiscală.

Respingerea dereglementării - BNS spune că se opune agendei de „simplificare” care ar submina standardele de muncă și protecția socială, inclusiv pachetelor de dereglementare de tip „Omnibus”, pe care le consideră nocive pentru nivelul de protecție al lucrătorilor.

„Made in Europe” bazat pe valori - confederația susține că competitivitatea ar trebui să însemne inovare și calitate, nu o „cursă spre minim” a salariilor și condițiilor de muncă. În viziunea BNS, conceptul trebuie să includă și obligația ca firmele să își plătească „partea echitabilă” de taxe în Europa și să prevină delocalizarea.

Justiție socială - BNS cere susținerea unei Legi privind locurile de muncă de calitate (Quality Jobs Act), care să asigure locuri de muncă sigure, salarii echitabile și dreptul individual la formare profesională, accentuând că competitivitatea trebuie să fie un mijloc pentru coeziune socială și un nivel de trai decent.

Modelul social ca avantaj competitiv: organizația arată că negocierea colectivă și dialogul social sunt avantaje competitive pentru UE și consideră esențială implementarea Directivei privind transparența salarială pentru creșterea echității și atractivității pieței interne.

În încheierea scrisorii către premier, BNS afirmă că promovarea acestor măsuri la nivel european ar putea asigura României resurse pentru servicii publice de calitate și infrastructură rezilientă, susținând totodată securitatea și pacea durabilă printr-o economie „echitabilă”, care valorizează egalitatea veniturilor și redistribuirea bogăției în beneficiul comunităților. Confederația sindicală cere ca România să sprijine o integrare europeană care „livrează condiții mai bune de viață și de muncă” pentru cetățeni.