Snoop: Proceduri nevalidate științific de “rejuvenare vaginală”, schema unor medici prin care câștigă mii de euro în clinicile private

Mai mulți medici câștiga zeci de mii de euro în urma unor proceduri fără bază științifică. FOTO: Hepta

Medici care fac parte din comisiile din Ministerul Sănătății, Colegiul Medicilor, Universitatea de Medicină și din Senatul României s-ar numără printre cadrele medicale care practică proceduri nevalidate științific, de „rejuvenare vaginală” în clinicile private din România, arată o anchetă Snoop.ro.

Aceștia ar câștiga zeci de mii de euro în urma unor proceduri fără bază științifică, prezentate drept soluții minune pentru probleme medicale serioase sau pentru „recăpătarea încrederii” femeilor.

Jurnaliștii de la Snoop arată că o procedură experimentală – injectarea cu PRP pentru incontinență urinară – a ajuns să fie decontată la un spital de stat din România, după ce a fost oferită prin tragere la sorți pe Instagram.

PRP e doar una dintr-o mulțime de proceduri de rejuvenare vaginală fără studii solide în spate, pe care sute de clinici din România le vând drept remedii minune pentru probleme reale sau imaginare.

Ce spune Colegiul Medicilor despre rejuvenare vaginală

Reprezentanții Colegiului Medicilor au spus, miercuri, într-o conferință de presă, despre procedurile care vizează rejuvenarea vaginală că ar trebui făcute de cei care au competență. Potrivit acestora, dacă medicul nu are competența, el va fi anchetat disciplinar.

Limitele unor astfel de proceduri ar viza competențele medicului și dotarea pe care o are la îndemână.

“E o procedură care se practică în toată lumea. Există articole științifice. Sancțiunile sunt prevăzute de legea 95, suspendarea activității până la un an sau retragerea dreptului la bună practică”, au transmis reprezentanții Colegiului Medicilor.

Jurnaliștii de la Snoop au adus în atenție cazul medicului Vasilică Minciună, care colaborează cu mai multe clinici private, după ce a fost anchetat de Parchetul European și e judecat pentru că ar fi fraudat fonduri europene falsificând mai multe documente.

O pacientă care a ajuns la el în urma unei infecții urinare a povestit chinurile la care a fost supusă timp de trei ani de medicul Minciună.

„A fost ca un viol”, a spus ea despre medicul care i-a promis că-i rezolvă orgasmul.

În cabinetul de la clinica privată, doctorul Minciună i-a prezentat pacientei sale tratamentul minune pentru vindecarea infecțiilor urinare și a problemelor cu orgasmul.

Mii de euro ceruți pentru proceduri nevalidate științific

Este vorba despre O-Shot, procedură nevalidată, pentru care medicul ar fi cerut 1.000 de euro, plata în avans. Prin această procedură, pacientelor li se ia sânge, care este trecut printr-un aparat urmând ca ulterior plasma să fie injectată în vagin.

Aceste proceduri de estetică genitală au devenit astfel o nouă metodă de a exploata problemele femeilor.

Procedura O-Shot a fost promovată de un medic în SUA. În 2008 autoritățile americane medicale anunțau că medicul american care promova această procedură a încălcat douăzeci de ori regulile studiilor clinice. Când a testat O-shot-ul, a făcut-o pe femei dintr-un centru pentru persoane fără adăpost, pe care le-a expus la o procedură experimentală ale cărei riscuri nu le înțelegeau.

În România, în 2021, șeful unei secții de urologie de la un spital de stat din București vindea acesată procedura pe 1.000 de euro. În 2025, continuă s-o facă în cel puțin o clinică privată din București, mai precizează Snoop.

Printre cei care promovează operații de rejuvenare în România, s-ar număra și Costache Chertif, mulți ani șef de secție la spitalul din Baia Mare, membru al Asociației pentru Chirurgia Mâinii și în alte asociații de chirurgie estetică.

Che. Cosmedica SRL, firma din spatele clinicii sale private unde face și ridicări de sâni, și himenoplastii, îi aduce un profit de aproximativ 6 milioane de euro în ultimii 5 ani. Din 2024, Chertif a ajuns de pe listele AUR în Senat și de-acolo în Comisia de Sănătate.

Ce spune comunitatea științifică

Federația Internațională de Obstetrică și Ginecologie (FIGO) a lansat în august 2025 un apel către doctorii ginecologi din întreaga lume, avertizând, din nou, că nu există „dovezi solide și cercetări publicate care să susțină afirmația că chirurgia genitală cosmetică este sigură și eficientă.

Comunitatea științifică a reacționat după ce în ultimii ani ginecologia cosmetică e explodat.

Doi medici au atras atenția asupra unui articol publicat în noiembrie 2025 în Cureus Journal of Medical Science că în prezent „nu există dovezi științifice solide privind siguranța și efectele pe termen lung ale acestor proceduri. Publicitatea înșelătoare pentru aceste intervenții a dus la exploatarea pacientelor, în special a persoanelor vulnerabile, precum adolescentele. (…) Există, de asemenea, îngrijorarea că femeile nu sunt pe deplin conștiente de riscurile și posibilele complicații pe termen lung ale unei proceduri eșuate, care poate necesita intervenții de corecție, având consecințe ireversibile asupra sănătății fizice, mentale și emoționale ale femeilor”.