Sorina Pintea, prima reacţie după plângerea penală depusă la DNA de deputatul USR: „Nu mă tem. S-a procedat oarecum corect. S-a făcut o economie de 22 milioane de lei”

Ministrul interimar al Sănătăţii, Sorina Pintea, a avut o primă reacţie după ce deputatul USR Emanuel Ungureanu a precizat că Ministerul Sănătăţii a achiziţionat un vaccin antigripal care nu acoperă categoria de vârstă 6 luni - 3 ani, subliind că, în acest caz, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect şi că s-a făcut o economie de 22 milioane de lei.

”În spaţiul public au apărut nişte informaţii legate de faptul că vaccinul achiziţionat anul acesta de Ministerul Sănăţii nu acoperă toate grupele de vârstă recomandate de Organizaţia Mondială a Sănăţăţii. Şi pentru că ministrul Sănătăţii nu elaborează caiete de sarcini , iar ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, nu a fost implicată în nicio achiziţie pe care ministerul a făcut-o, bineînţeles că am cerut şi eu documente, ba mai mult decât atât, am semnat un Ordin pentru documentare, pentru şeful Corpului de Control, astfel încât să am şi eu o imagine completă asupra a ceea ce s-a întâmplat vizavi de această licitaţie. Şi am în acest moment o imagine completă, e adevărat, săptămâna trecută, la mine în birou au fost ambele comisii, Comisia de elaborare a caietului de sarcini şi Comisia de evaluare a licitaţiei. Am avut o discuţie destul de dură pentru că la vremea respectivă nu aveam toate datele legate de această licitaţie. În acest moment am toate datele şi pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii sau, mă rog, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect”, a explicat Pintea.

”Comisia de evaluare a procedat oarecum corect. (...) S-a făcut o economie de 22 milioane de lei, astfel încât nu s-au cumpărat 1.500.000 de vaccinuri cu 45 de lei, s-au cumpărat 1.490.000 de vaccinuri cu 41 de lei şi 10.000 de vaccinuri cu 45 de lei, ca să fiu foarte clară. Nu mă tem de nimic, nu am nici cea mai mică problemă”, a spus Sorina Pintea.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat că va sesiza DNA cu privire la o achiziție de 700.000 de euro efectuată de Ministerul Sănătății pentru vaccinuri antigripale. Emanuel Ungureanu afirmă că vaccinurile au fost cumpărate fără respectarea caietului de sarcini dintr-o licitație din luna martie.

