Statul alocă 410 milioane de lei pentru biletele de tratament balnear din 2026. Câți români pot beneficia

Ministerul Finanțelor a avizat, miercuri, acordarea biletelor de tratament balnear pentru anul 2026, cu un buget total de 410 milioane de lei, potrivit unui proiect de hotărâre de guvern inițiat de Ministerul Muncii.

Concret, în 2026 vor putea fi acordate până la 50.896 de bilete de tratament, împărțite în cel mult 16 serii, în bazele de tratament aflate în administrarea Casei Naționale de Pensii Publice. Numărul biletelor ar putea fi suplimentat, în funcție de fondurile disponibile, prin contracte cu alte unități de profil.

O parte dintre bilete, cel mult 15%, vor fi acordate gratuit unor categorii de beneficiari prevăzute de lege.

Măsura se adresează pensionarilor și persoanelor asigurate în sistemul public și are ca scop atât îmbunătățirea stării de sănătate, cât și susținerea stațiunilor balneare și a operatorilor din domeniu.

„Ministerul Finanțelor susține toate măsurile care au un impact direct asupra sănătății și calității vieții cetățenilor. Am acordat avizul necesar acestui proiect și ne menținem angajamentul de a sprijini implementarea lui în condiții de responsabilitate și transparență. Tratamentul balnear nu este doar o formă de sprijin social, ci o investiție în sănătatea oamenilor și în capacitatea lor de a rămâne activi. În același timp, contribuim la susținerea unui sector economic important pentru România”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Proiectul a fost transmis spre avizare la finalul lunii martie și a parcurs etapele de analiză tehnico-economică și bugetară înainte de a primi undă verde. Urmează să intre în circuitul decizional guvernamental pentru adoptare.