Statul pune la dispoziție locuințe în toate județele pentru victimele violenței domestice

Violenţa domestică afectează 800 de milioane de femei la nivel global / Foto: Getty Images

Una dintre soluţiile concrete pentru susţinerea victimelor violenţei domestice este asigurarea unei locuinţe protejate, iar astfel de locuinţe au fost înfiinţate în fiecare judeţ din ţară, a afirmat, sâmbătă, la Slatina, secretarul de stat al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse (ANES), Luminiţa Popescu, la conferinţa "Solidaritate împotriva violenţei domestice", potrivit Agerpres.

Evenimentul, organizat de femeile liberale din judeţul Olt, a reunit reprezentanţi ai instituţiilor publice şi ai mediului politic, cât şi profesionişti implicaţi în intervenţia în cazurile de violenţă domestică, printre participanţi numărându-se secretarul de stat ANES şi preşedintă a Organizaţiei Femeilor Liberale Olt, senatoarea Nicoleta Pauliuc (preşedinta OFL şi prim-vicepreşedintă PNL), deputatul Gigel Ştirbu (preşedinte al PNL Olt), primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, care au discutat despre soluţiile pentru reducerea fenomenului şi pentru susţinerea victimelor.

Senatorul Nicoleta Pauliuc a atras atenţia asupra unor cazuri recente care au zguduit opinia publică, subliniind necesitatea unei culturi a intervenţiei, nu doar a legislaţiei.

„În primele 10 luni din 2025, 11.000 de femei au cerut ajutor din cauza violenţei domestice, peste 1.000 de ordine de protecţie au fost încălcate şi cel mai dureros, 42 de femei şi-au pierdut viaţa în urma violenţei de familie. (...)

Femicidul este vârful unui iceberg format din inegalităţi de gen, din reflexe patriarhale şi dintr-o cultură în care puterea masculină este, din păcate, încă prea des confundată cu dominaţia. Ani de zile, li s-a spus bărbaţilor, direct sau indirect, că a fi bărbat înseamnă să controlezi banii din casă, să controlezi programul partenerei, să controlezi felul în care se îmbracă, cu cine vorbeşte, dacă are voie să muncească sau să meargă la studiu. Iar femeilor, li s-a spus că a fi femeie înseamnă să taci, să înduri, să nu strici familia, să nu faci casa de ruşine, 'ai grijă ce faci, să nu ne faci de ruşine pe unde mergi'.

Din acest amestec toxic se naşte un sentiment periculos. Ideea că femeia este o posesie, aparţine cuiva. Parteneră, fiică, soră, privite nu ca persoane libere, ci ca ale cuiva. Iar când femeia îndrăzneşte să iasă din acest rol, să plece, să divorţeze, să spună nu, unii bărbaţi simt că îşi pierd drepturile asupra ei. De aici până la violenţă, uneori până la crimă, nu mai e decât un pas.

De aceea, nu e nevoie doar să înăsprim pedepsele. Dacă nu schimbăm mentalităţile, dacă nu contestăm aceste norme tradiţionale, care glorifică dominaţia şi supunerea, vom continua să tratăm doar efectele şi nu cauzele”, a spus Nicoleta Pauliuc.

Luminiţa Popescu a arătat că au fost extinse serviciile pentru victime, a fost îmbunătăţită legislaţia şi au fost formaţi profesionişti implicaţi în intervenţie.

„Avem servicii, avem acoperire, vă spuneam, am înfiinţat locuinţe protejate în toate judeţele din România, 42 de locuinţe protejate unde femeile stau alături de copiilor un an de zile cu posibilitate de prelungire, unde primesc terapie prin grupuri de suport psihologic, consiliere pentru integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii. Noi ştim că violenţa domestică are o formă care adesea le menţine captive în relaţiile abuzive şi aceasta este violenţa economică, de aceea angajarea este foarte importantă.

Un loc de muncă îi oferă autonomie, stabilitate, independenţă şi ieşire dintr-o relaţie abuzivă oricărei femei. Şi ne-am ocupat şi de acest aspect”, a spus Luminiţa Popescu.

Totodată, Luminiţa Popescu a punctat că pentru acordarea unui spririjin imediat victimelor, un instrument esenţial rămâne linia telefonică naţională gratuită 0800 500 333.

Deputatul Gigel Ştirbu a subliniat că instituţiile trebuie să aplice legea, nu doar să o adopte, iar violenţa domestică nu este o problemă de nivel educaţional, în condiţiile în care mulţi agresori au studii superioare, ci una culturală, provenind din educaţia primară, mentalităţi patriarhale şi lipsa respectului.

„Aceste lucruri vin din o lipsă de educaţie crasă în societatea românească, vin din mentalităţi împământenite care spun că bărbatul este factorul, este cel care contează în societate, este cel la umbra căruia trebuie să se întâmple tot. (...) Pentru că nu ştiu dacă aţi avut curiozitatea să vedeţi care este pregătirea profesională, academică a celor care au comis aceste crime împotriva femeilor în ultimul an, 51 la număr, veţi vedea că jumătate dintre cei care au comis aceste crime au pregătire academică.

Mulţi dintre ei sunt oameni respectaţi la locurile de muncă, în societate. Ceea ce înseamnă că nu educaţia şcolară, profesională, academică stă la baza acestor manifestări violente, ci educaţia primară, educaţia din familie, mentalitatea pe care familiile o creionează şi o dau tinerilor, care la un moment dat devin taţi, devin soţi, devin părinţi şi stâlpi ai societăţii. De aceea, dumneavoastră, ca şi soţii dumneavoastră, ca şi noi bărbaţii, avem o mare provocare", a afirmat parlamentarul PNL Olt.

Primarul Slatinei, Mario De Mezzo, şi-a exprimat solidaritatea cu victimele violenţei domestice şi a afirmat angajamentul pentru dezvoltarea de servicii locale pentru consiliere, adăpost şi reintegrare.

„Într-o ţară în care 'bătaia e ruptă din rai', şi în care descoperim forme noi de violenţă în fiecare zi, cred că astfel de evenimente ar trebui să fie obligatorii în fiecare comunitate. Înainte de orice, daţi-mi voie să trimit un gând bun şi de încurajare tuturor femeilor care trec prin acte de violenţă domestică şi să le rog pe cele care încă nu au apelat la autorităţi sau la organizaţii care le pot ajuta, să facă acest lucru.

Fiecare act de violenţă domestică înseamnă o viaţă frântă şi, mă rog, din păcate, chiar curmată. Şi mesajul meu astăzi este că, în calitate de primar, voi face tot ce pot pentru ca această categorie vulnerabilă să fie ajutată, să fie consiliată, să fie găzduită şi vieţile frânte trebuie să fie îndreptate, ridicate şi ajutate să evolueze din nou. În special atât de aproape de 25 noiembrie, am ales să vin astăzi îmbrăcat în alb, ca un angajament public, personal, şi în calitate de primar, şi în calitate de bărbat, că voi lupta cu toate pârghiile şi mijloacele pe care le am, pentru a opri violenţa domestică", a declarat Mario De Mezzo.

Prezentând informaţii despre dimensiunea fenomenului, Luminiţa Popescu a spus că violenţa domestică afectează 800 de milioane de femei la nivel global, 140 de femei sunt ucise zilnic, iar în Europa 1 din 3 femei trece prin violenţă fizică sau sexuală.

Violenţa afectează femei indiferent de vârstă, educaţie sau statut social, fiind nevoie de educaţie şi culturale pentru a ori transmiterea violenţei între generaţi, iar evenimentul precum cel desfăşurat sâmbătă, la Slatina, urmăreşte şi creşterea încrederii victimelor în instituţii şi acces la servicii, a mai arătat Luminiţa Popescu.

Pe data de 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.