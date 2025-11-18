Predoiu anunță schimbarea legii contra violenței domestice, după scandalul din Teleorman: Ce vor păți agresorii care încalcă ordinul

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, 18 noiembrie 2025. Sursa foto: MAI

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunță măsuri mai dure pentru agresorii din cazurile de violență domestică dar și reguli mai stricte pentru polițiști: orice persoană care încalcă un ordin de protecție va fi dusă imediat la procuror, fără loc de interpretări. Schimbările vin după scandalul din Teleorman, unde o femeie care își ținea copilul de trei ani în brațe a fost ucisă de fostul soț pe stradă, deși exista aceasta îl denunțase pe bărbat pentru răpire și viol, iar autoritățile emiseseră două ordine de protecție.

Ministrul Afacerilor Interne a anunțat luni că a semnat un proiect legislativ care modifică Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței domestice, în contextul analizării unor cazuri recente care au scos la iveală deficiențe în intervențiile polițienești și în aplicarea procedurilor judiciare.

Potrivit ministrului, schimbările au ca scop creșterea protecției victimelor și eliminarea oricăror interpretări subiective care pot întârzia reacția autorităților.

Predoiu a subliniat că, deși polițiștii au intervenit de-a lungul anilor pentru salvarea a numeroase victime, cazurile recente de violență domestică au relevat existența unor „breșe cauzate de aprecieri greșite” privind nivelul de intervenție.

Polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție vor fi obligați să prezinte imediat agresorul procurorului

În acest sens, proiectul propune introducerea unei reguli clare și obligatorii: polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor avea obligația legală de a prezenta imediat agresorul procurorului competent, pentru analizarea situației și eventuala dispunere a unor măsuri preventive.

„Se înlătură astfel orice posibilitate de interpretare greșită a polițistului, el va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție”, a transmis ministrul.

Măsura, spune el, consolidează protecția victimelor, cadrul de intervenție pentru poliție, responsabilitatea instituțională și aplicarea consecventă a legii.

Modificările propuse clarifică și întăresc instrumentele de intervenție, eliminând ambiguitățile care au întârziat reacțiile operative în unele situații recente.

Proiectul legislativ a fost publicat astăzi pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne pentru dezbatere publică și urmează să fie analizat și de Ministerul Justiției, coinițiator al demersului.

Scandalul din Teleorman: 14 polițiști, din care șase cu funcții de conducere, cercetați prealabil

Șeful Poliției Române, Benone-Marian Matei, a declarat, luni, că în urma verificării efectuate de Direcția Control Intern la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman a fost declanșată cercetarea prealabilă față de 14 polițiști care au fost implicați în gestionarea cazului femeii ucise.

„Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști (șase polițiști cu funcții de conducere, dintre care un ofițer și cinci agenți, respectiv opt polițiști cu funcții de execuție, un ofițer și șapte agenți)'”, a spus Benone Matei, într-o conferință de presă la sediul IGPR.

El a arătat că verificarea întreprinsă de către reprezentanții Direcției Control Intern și Direcției de Ordine Publică a evidențiat mai multe disfuncționalități, respectiv nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise ca urmare a emiterii ordinului de protecție provizorie de către polițiști, respectiv a ordinului de protecție de către instanță.

În ceea ce privește polițiștii cu funcții de execuție, aceștia nu au respectat toți pașii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit, iar la nivel de management nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unui astfel de caz.

De asemenea, tematica violenței domestice nu a fost analizată în ședințele periodice, a mai spus șeful IGPR.

„Cu siguranță aceste concluzii vor fi integrate în materialul de control efectuat de colegii din cadrul IGPR. Aș dori să precizez foarte clar că noi, Poliția Română, am verificat la IPJ Teleorman din punct de vedere administrativ cum au fost derulate activitățile acolo, iar Parchetul General a verificat din punct de vedere al activităților derulate în cadrul dosarelor penale. Cu siguranță vom reuni aceste materiale, vom lucra bineînțeles în continuare cu Parchetul General, tocmai pentru a vedea gradul de vinovăție al celor din Teleorman”, a declarat directorul de cabinet al inspectorului general al IGPR, Georgian Drăgan.

Parchetul General anunță luni că a sesizat Ministerul de Interne, după ce au fost descoperite deficiențe în activitatea polițiștilor care au efectuat ancheta în cazul femeii ucise în Teleorman.

Procuror cercetat de Inspecția Judiciară pentru „exercitarea funcției cu gravă neglijență”

De asemenea, a fost sesizată Inspecția Judiciară în cazul unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în vederea cercetării acestuia pentru „exercitarea funcției cu gravă neglijență”.

Parchetul General a dat publicității rezultatele controlului dispus pe 10 noiembrie de procurorul general Alex Florența la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele în legătură cu modul în care s-au efectuat cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman, respectiv evenimentele de dinainte de producerea crimei.

„Controlul a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție. În raport de deficiențele constatate în activitatea organelor de poliție, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale. De asemenea, procurorul general al PICCJ a sesizat Inspecția Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcției cu gravă neglijență”, informează Parchetul General într-un comunicat de presă.

O femeie de 25 de ani care se afla împreună cu fiul ei de 3 ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu a fost ucisă pe 8 noiembrie de fostul soț.

Anterior, pe 26 septembrie, femeia reclamase faptul că fostul soț a a răpit-o și violat-o, agresiunile având loc în condițiile în care exista un ordin de protecție provizoriu emis de Poliție.

Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24.