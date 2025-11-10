Procurorul general a trimis controlul la Parchetul din Turnu Măgurele, în cazul femeii ucise de fostul soț în Teleorman

3 minute de citit Publicat la 11:30 10 Noi 2025 Modificat la 11:40 10 Noi 2025

Anchetă după cazul femeii ucise de fostul soț pe stradă. Foto: Agerpres Foto

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, luni dimineață, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în urma crimei din comuna Beciu, județul Teleorman, unde o femeie de 25 de ani a fost ucisă pe stradă de fostul soț, sub ochii copilului lor de trei ani.

Potrivit Ministerului Public, verificările vor analiza modul în care procurorii au instrumentat dosarul penal privind acuzațiile de viol depuse anterior de victimă, dar și felul în care a fost gestionată procedura referitoare la ordinul de protecție.

„Controlul vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție. Concluziile și măsurile dispuse vor fi aduse la cunoștința publicului”, a transmis Parchetul General.

Ministrul Justiției: Dacă se va stabili că a fost vina unui magistrat, își va asuma consecințele

„Am vorbit cu procurorul general Alex Florența și s-a dispus o verificare și la parchete, pentru a se stabili dacă au existat greșeli în gestionarea acestui caz. Este vorba despre o verificare concretă, cu privire la această speță, pentru a se determina dacă s-a acționat în conformitate cu prevederile legii.

Se dovedește necesară urmărirea persoanei cu brățară de supraveghere și intervenția imediată în cazul încălcării ordinului de protecție, iar, evident, în cazurile de viol și alte infracțiuni grave, măsurile trebuie să fie mai stricte. Se impune un control foarte strict pentru a se vedea ce s-a întâmplat.

Măsurile preventive trebuie dispuse atunci când sunt întrunite prevederile legale și trebuie analizate foarte clar. Dacă, în urma controlului, se va stabili că a existat o răspundere a vreunui magistrat, aceasta va fi activată, iar persoana în cauză își va asuma consecințele unei eventuale greșeli. Avem o lege a răspunderii magistraților, inclusiv în ipoteza exercitării cu rea-credință a activității profesionale. Avem lege și trebuie să dăm dovadă de fermitate în aplicarea ei. Soluțiile pot merge până la excluderea din magistratură, însă nu voi face nicio afirmație până nu vom avea rezultatul controlului. Trebuie să fim fermi și să verificăm imediat ce s-a întâmplat”, a declarat Marinescu, la Antena 3 CNN.

Ancheta internă și la Poliția Teleorman

În paralel, Poliția Română a declanșat o anchetă internă la IPJ Teleorman, pentru a verifica dacă polițiștii din județ au acționat corect înainte ca tragedia să se petreacă.

De asemenea, șeful Poliției Române a anunțat luni dimineața că se vor face verificări în toată țara cu privire la modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică. „Nu voi ezita să iau măsuri drastice” în cazul în care vor fi descoperite nereguli, a mai precizat chestorul Benone Marian Matei.

Victima îl denunțase pentru viol și răpire, dar agresorul era în libertate

Femeia ucisă îl denunțase pe fostul soț, în vârstă de 42 de ani, pentru viol și răpire, după un incident petrecut în septembrie. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi luat-o cu forța dintr-un parc din Turnu Măgurele, ar fi dus-o într-o zonă izolată și ar fi agresat-o sexual.

Pe 22 septembrie, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar pe 26 septembrie, Judecătoria Turnu Măgurele a emis un ordin de protecție pe șase luni.

Totuși, în dosarul penal pentru viol, lipsire de libertate și încălcarea ordinului de protecție, anchetatorii au decis să nu ia măsuri preventive, motivând că „nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri”.

Femeia refuzase montarea brățării electronice

Poliția a mai precizat că victima a refuzat, de două ori, montarea unui sistem electronic de monitorizare a agresorului, o măsură care ar fi putut alerta autoritățile în caz de apropiere.

Sâmbătă, femeia a fost înjunghiată mortal de fostul soț, în timp ce se afla pe o stradă din comuna Beciu, alături de copilul lor de trei ani. Agresorul a fost găsit ulterior la casa părinților săi, cu plăgi la mâini și la gât, pe care, potrivit anchetatorilor, și le-ar fi provocat singur.