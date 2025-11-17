Măsuri fără precedent după crima din Teleorman. Procurorul general cere cercetarea polițiștilor și a procurorului de caz

9 minute de citit Publicat la 08:41 17 Noi 2025 Modificat la 08:47 17 Noi 2025

Mihaela, o tânăr[ de 25 de ani, a murit cu ordinul de protecție în mână. Ea a fost înjunghiată pe stradă de fostul soț. FOTO: Captură video/Antena 3 CNN

Procurorul general a sesizat Ministeru de Interne, după ce a constatat că polițiștii nu au investigat episoadele anterioare de violență în care victimă a fost Mihaela, tânăra ucisă de fostul soț, pe stradă, în Teleorman. De asemenea, procurorul general a sesizat Inspecția Judiciară, pentru declanșarea cercetării disciplinare împotriva procurorului de caz, pentru abatere disciplinară constând în exercitarea funcției cu gravă neglijență.

Parchetul General a făcut publice rezultatele controlului dispus la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, în cazul crimei din Teleorman, din 8 noiembrie, când o femeie, Mihaela, a fost ucisă de fostul soț, care a înjunghiat-o pe stradă. Controlul dispus de procurorul general la 10 noiembrie a scos la iveală deficiențe grave atât în activitatea organelor de poliție, cât și în cea a procurorului care avea atribuții de coordonare și supraveghere a cercetării penale din dosarul de violență domestică depus de victimă cu peste o lună înainte de crimă.

Potrivit Parchetului General, polițiștii nu au verificat temeinic apelul la 112 din 22 septembrie și nu au investigat eventuale episoade anterioare de violență. Deși Mihaela prezentase leziuni evidente, acestea nu au fost consemnate în formularul de evaluare a riscului. Mai mult, poliția nu i-a informat pe Mihaela și pe agresor despre încetarea ordinului de protecție provizoriu, după expirarea sa la 27 septembrie.

În același dosar de viol, loviri, lipsire de libertate și nerespectarea ordinului de protecție, ancheta a fost practic blocată după 26 septembrie, deși existau probe importante, inclusiv o expertiză medico-legală care confirma leziunile victimei și declarații ale agresorului ce contraziceau măsurile dispuse prin ordinul de protecție.

Parchetul General arată că, în ciuda gravității situației, procurorul de caz nu a exercitat o minimă supraveghere, nu a cerut dosarul spre verificare și nu a emis o notă de îndrumare către poliție, deși era obligat prin lege și prin ordinul comun PÎCCJ–MAI.

În urma verificărilor, procurorul general a decis sesizarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru a lua măsurile necesare privind deficiențele constatate în activitatea polițiștilor și sesizarea Inspecției Judiciare, pentru declanșarea cercetării disciplinare împotriva procurorului de caz, pentru abaterea disciplinară constând în exercitarea funcției cu gravă neglijență, conform art. 271 lit. s) din Legea 303/2022.

Comunicatul transmis de Parchetul General

"Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a dispus, în data de 10 noiembrie, efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025.

Controlul a stabilit deficiențe în activitatea organelor de poliție, care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum și în activitatea procurorului în ceea ce privește atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliție.

În raport de deficiențele constatate în activitatea organelor de poliție, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competențelor legale.

De asemenea, procurorul general al PÎCCJ a sesizat Inspecția Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare față de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă.

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, prezentăm în continuare succesiunea evenimentelor, astfel cum a fost reținută în controlul dispus și care a avut ca obiectiv verificarea respectării dispozițiilor legale în activitatea de urmărire penală din dosarul penal constituit ca urmare a plângerii formulate de victima MMF la data de 26.09.2025.

I. Prin ordinul de protecție provizoriu emis la 22.09.2025, ora 23:27, de organele de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman, s-a dispus ca începând cu 22.09.2025, ora 23:27, pe o perioadă de 5 zile, respectiv până la 27.09.2025, ora 23:27, agresorul MGP să păstreze o distanță minimă de 20 de metri față de victima MMF și de reședința acesteia din Comuna Beciu.

Cu aceeași ocazie, persoana vătămată a declarat că nu este de acord să poarte un sistem electronic de supraveghere, aspect care explică de ce nu a fost dispusă prin ordinul provizoriu de protecție și obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Nu rezultă din ordinul de protecție provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliție, atașate la lucrarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, că organul de poliție a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgență 112. De asemenea, nu rezultă că au fost efectuate verificări privind existența unor sesizări anterioare formulate de persoana vătămată sau a unui istoric de violență în cadrul raporturilor de familie, aspect relevant în evaluarea riscului și a gradului de pericol. Este atașat la lucrare doar Formularul de evaluare a riscului, care cuprinde constatările rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de victimă, precum și constatările polițistului, care nu atestă leziuni traumatice asupra victimei.

Ulterior, prin ordonanța din 24.09.2025, întocmită de procurorul din cadrul PJ Turnu Măgurele, pe baza lipsei altor elemente de probă care să însoțească ordinul provizoriu de protecție, s-a dispus încetarea măsurilor de protecție stabilite prin ordinul din 22.09.2025, la momentul expirării acestora, respectiv cu data de 27.09.2025, ora 23:28. Ordonanța din 24.09.2025 a fost comunicată Secției nr. 8 Poliție Rurală Lunca.

Conform răspunsului întocmit de Secția nr. 8 Poliție Rurală Lunca, organele de poliție nu au adus la cunoștință persoanei vătămate MMF și făptuitorului MGP data încetării măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, conform ordonanței din 24.09.2025.

Ulterior, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Turnu Măgurele, la 25.09.2025, persoana vătămată MMF a solicitat instanței ca, prin hotărârea ce va pronunța, să emită un ordin de protecție, prin care să îl oblige pe MGP să păstreze o distanță minimă de 50 m față de ea și locuința acesteia din Comuna Beciu, pe o perioada de 12 luni.

Prin sentința din 26.09.2025 a Judecătoriei Turnu Măgurele, a fost admisă, în parte, cererea formulată și a fost emis ordin de protecție prin care s-au dispus, cu caracter provizoriu, pe o durată de 6 luni de la data emiterii, următoarele măsuri: obligarea pârâtului de a nu se apropia la mai puțin de 50 de metri față de imobilul în care locuiește reclamanta, situat în comuna Beciu; obligarea pârâtului de a păstra o distanță minimă de 50 de metri față de reclamantă; interzicerea pârâtului de a o contacta în orice formă, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod pe reclamantă.

II. Prin plângerea din 26.09.2025, persoana vătămată MMF a solicitat efectuarea de cercetări față de MGP, arătând că, la 20 și 22 septembrie 2025, în timp ce se afla în comuna Beciu, acesta a agresat-o fizic, lovind-o cu palmele și pumnii în zona feței și cu o țeavă la nivelul corpului, acte de agresiune în urma cărora i-au fost provocate leziuni.

Ulterior, la 26.09.2025, în jurul orei 09:00, persoana vătămată s-a deplasat în municipiul Turnu Măgurele, pentru a se prezenta la Judecătoria Turnu Măgurele în procedura de emitere a ordinului de protecție. În zona Parcului „Tudorică Dorobanțu”, situat în centrul municipiului, aceasta s-a întâlnit cu MGP, cu care ulterior s-a deplasat, cu autoturismul acestuia, către ieșirea din municipiul Turnu Măgurele, în extravilanul localității, unde MGP ar fi blocat ușile autoturismului și ar fi întreținut un raport sexual cu persoana vătămată, împotriva voinței acesteia.

Prin ordonanța din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele – Biroul de investigații criminale, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracțiunilor de viol, lipsire de libertate, nerespectarea ordinului de protecție și violență în familie. Audiat în aceeași zi, făptuitorul MGP a pus la dispoziție o înregistrare audio-video realizată în timpul raportului sexual cu persoana vătămată, susținând că raportul sexual ar fi fost liber consimțit.

În urma analizei actelor dosarului, au fost constatate mai multe deficiențe ale urmăririi penale, de natură să afecteze caracterul efectiv al acesteia:

În primul rând, se constată lipsa de ritmicitate în efectuarea actelor de urmărire penală, în sensul că întregul probatoriu administrat până în prezent a fost realizat exclusiv la 26.09.2025, fără ca ulterior să mai fie dispuse ori efectuate alte acte necesare aflării adevărului.

Astfel, prin ordonanța din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele – Biroul de investigații criminale, s-a dispus efectuarea unei examinări fizice a persoanei vătămate MMF. Cu ocazia examinării corporale, au fost constatate mai multe leziuni traumatice, inclusiv la nivelul feței, în zona obrajilor, la nivelul ochiului drept și al nasului, unde au fost observate mai multe echimoze.

Printr-o altă ordonanță din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele – Biroul de investigații criminale, s-a dispus efectuarea, de către Serviciul de Medicină Legală al Județului Teleorman, a unei expertize medico-legale cu privire la persoana vătămată MMF.

La dosarul cauzei au fost atașate concluziile provizorii ale expertizei medico-legale, care atestă faptul că MMF prezenta leziuni traumatice care s-au putut produce prin lovire cu corp dur, leziuni ce puteau data din 22.09.2025 și care necesitau 12-14 zile de îngrijiri medicale. Se remarcă astfel că deși leziunile, cel puțin cele de la nivelul feței, erau vizibile, în Formularul de evaluare a riscului întocmit la momentul intervenției din 22.09.2025, la rubrica aferentă constatărilor polițistului, nu se atestă leziuni traumatice asupra victimei.

În legătură cu prima agresiune din 20.09.2025, deși persoana vătămată a arătat că la agresiune a asistat un vecin, organele de cercetare penală nu au procedat la audierea acestui martor și nici la identificarea și audierea altor membri de familie ai persoanei vătămate și ai făptuitorului sau alte persoane care ar fi putut da detalii cu privire la relația dintre cei doi, la existența unor eventuale conflicte sau a unor pretinse acte de violență fizică sau psihică asupra persoanei vătămate.

Audierea persoanei vătămate s-a limitat la o prezentare sumară a celor trei incidente petrecute la 20.09.2025, 22.09.2025 și 26.05.2025; susținerile persoanei vătămate se coroborau încă din data de 26.09.2025 și cu alte mijloace de probă.

La data de 26.09.2025 a fost audiat, în calitate de martor, MGP, care a recunoscut o parte din agresiunile exercitate asupra persoanei vătămate.

De asemenea, deși făptuitorul a recunoscut și descris pe larg modul în care s-a întâlnit cu persoana vătămată în data de 26.09.2025, în condițiile în care acesta avea interdicția de a se apropia de persoana vătămată, conform ordinului de protecție în vigoare până la data de 27.09.2025, ora 23:27, organele de cercetare penală nu au luat nicio măsură sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție.

Coroborarea acestor mijloace de probă și o atitudine proactivă în administrarea și a altor mijloace de probă care rezultau încă din faza inițială a cercetărilor ar fi putut conduce la administrarea cu celeritate a unui probatoriu suficient cel puțin cu privire la unele din infracțiunile sesizate de persoana vătămată.

Or, ulterior datei de 26.09.2025, cauza a rămas în pasivitate, fără a se valorifica nici materialul probator administrat la acea dată și fără a se proceda nici la administrarea altor mijloace de probă, care ar fi justificat efectuarea în continuarea a urmăririi penale față de MGP, cel puțin sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și nerespectarea ordinului de protecție.

III. Chiar dacă urmărirea penală în cauză aparține organelor de cercetare penală, din actele dosarului nu a rezultat o acțiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliție.

Deși se impunea o reacție rapidă a organelor de urmărire penală în vederea clarificării situației de fapt, nu rezultă că dosarul a fost cerut de procuror, spre verificare, de la organul de cercetare penală și cu atât mai mult, nu a fost întocmită de către procuror o notă de îndrumare, conform Ordinului comun al PÎCCJ și MAI nr.289/2024, deși o astfel de măsură ar fi putut contribui la administrarea promptă și completă a probatoriului, inclusiv sub aspectul determinării unui eventual risc pentru integritatea victimei."