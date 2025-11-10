De ce nu a fost reținut bărbatul care și-a ucis fosta soție, după ce aceasta îl acuzase de viol. Explicațiile procurorilor

3 minute de citit Publicat la 19:10 10 Noi 2025 Modificat la 19:10 10 Noi 2025

O femeie cu un copil în brațe a fost înjunghiată mortal de fostul soț, pe o stradă din Teleorman. Sursa foto: Agerpres Foto

Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele susține că bărbatul care și-a ucis fosta soție nu fost reținut după ce aceasta acuzase că a fost violată pentru că „din probe a rezultat o situație de fapt ce nu confirma cele sesizate prin plângere”. Bărbatul a încălcat și ordinul de protecție, după ce și-a lovit fost femeie.

„Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Având în vedere necesitatea informării publicului în legătură cu modul și contextul în care organele judiciare au acționat, dar ținând cont și de obligațiile care decurg din caracterul nepublic al urmăririi penale, se precizează următoarele:

Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele există un dosar penal care a avut la bază o plângere formulată de persoana vătămată M.M.F., la data de 26.09.2025, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de:

- violență în familie – lovire sau alte violențe prev. de art. 199 alin. (1) C.pen. rap. la art. 193 alin. (1) C.pen.;

- viol prev. de art. 218 alin. (1) și (3) lit. b) C.pen.;

- lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. (1) C.pen.;

- încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu prev. de art. 47 alin. (2) din Legea nr. 217/2003.

Plângerea din data de 26.09.2025 avea ca obiect evenimente din date diferite:

1. violență în familie – lovire sau alte violențe constând în aceea că, la datele de 20 și 22.09.2025, numita M.M.F. a fost lovită cu pumnii și cu un obiect contondent de către soțul său, numitul M.G.P.

Trebuie precizat, în legătură cu aceste fapte, la data de 22.09.2025, ora 23:27, organele de poliție au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva numitului M.G.P. și în favoarea numitei M.M.F.

La momentul emiterii ordinului de protecție provizoriu, organele de poliție nu au constatat leziuni vizibile pe corpul victimei, iar aceasta a arătat că a fost doar amenințată cu acte de violență și că i-au fost adresate cuvinte și expresii jignitoare, fără a spune că a fost lovită. De asemenea, M.M.F. a arătat că nu dorește să formuleze plângere penală împotriva soțului său.

Totodată, M.M.F. a precizat că nu este de acord ca agresorul să poarte un sistem electronic de supraveghere.

2. viol, lipsire de libertate în mod ilegal și încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu, constând în aceea că, la data de 26.09.2025, în jurul orei 09:00, în timp ce se afla într-un parc din mun. Turnu Măgurele, jud. Teleorman, numita M.M.F. a fost luată cu forța de către soțul său, numitul M.G.P., care a încălcat, astfel, obligația instituită prin ordinul de protecție provizoriu de a nu se apropia de victimă, și a fost dusă în extravilanul municipiului susmenționat unde a fost constrânsă să întrețină raporturi sexuale cu M.G.P. în autoturismul acestuia.

După înregistrarea plângerii din data de 26.09.2025, au fost efectuate cu celeritate acte de urmărire penală, respectiv au fost audiate persoanele implicate, a fost efectuată o expertiză medico-legală cu examinarea persoanei și au fost obținute înregistrări video efectuate atât de camere de supraveghere, cât și chiar de către persoanele implicate în eveniment.

În ceea ce privește evenimentele din data de 26.09.2025, din probe a rezultat o situație de fapt ce nu confirma cele sesizate prin plângere, astfel că nu a existat cadrul legal pentru formularea unei acuzații în materie penală față de vreo persoană sau pentru luarea/propunerea unor măsuri preventive, motiv pentru care cauza a rămas în faza in rem.

Cercetările în această cauză sunt efectuate de organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Teleorman, Poliția municipiului Turnu Măgurele – Biroul Investigaţii Criminale, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele.

Ulterior emiterii ordinului de protecţie de către Judecătoria Turnu Măgurele, la data de 26.09.2025, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele nu a fost înregistrat niciun dosar penal cu privire la săvârşirea de către numitul M.G.P a infracţiunii de încălcare a ordinului de protecţie”, se arată în comunicatul Parchetului.

Femeia care a fost ucisă, sâmbătă, de fostul soț, în timp ce se afla pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, în timp ce se afla lângă copilul lor de 3 ani, avea un ordin de protecție emis împotriva agresorului. Femeia îl denunțase pe bărbat pentru răpire și viol, iar autoritățile emiseseră două ordine de protecție – unul provizoriu și unul emis de instanță.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus, luni dimineață, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele