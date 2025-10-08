Studiu: 8 din 10 cumpărători renunţă la coşul de cumpărături de Sărbători din cauza stresului și a frustrării

91% dintre Milleniali și 89% dintre cei din Generația Z spun că ar putea renunța la achizițiile de cadouri. sursa foto: Getty

Peste 80% dintre cumpărători (84%) afirmă că sunt tentaţi să abandoneze cumpărăturile în perioada Sărbătorilor, invocând stresul și frustrarea generate de procesul de achiziție – o tendință accentuată în rândul generațiilor tinere, arată un studiu Accenture, realizat pe un eșantion de 3.000 de consumatori din zece țări, citat de Agerpres.

Potrivit datelor, 91% dintre Milleniali și 89% dintre cei din Generația Z spun că ar putea renunța la achizițiile de cadouri.

Presiunea perfecțiunii și „bombardamentul publicitar”, principalele surse de stres

Cei mai mulți participanți la studiu spun că resimt presiunea de a găsi cadoul perfect (75%), teama de a lua o decizie greșită (73%) și volumul uriaș de reclame și opțiuni disponibile.

În 2025, 82% dintre consumatori afirmă că se simt bombardați de publicitate, în creștere față de 78% în 2024, iar 77% consideră că oferta prea variată de produse le îngreunează procesul decizional, comparativ cu 74% anul trecut.

Accenture avertizează că aceste tendințe reprezintă un risc major pentru retaileri și branduri, care ar putea pierde venituri semnificative într-o perioadă-cheie a anului.

Cumpărătorii caută simplitate, personalizare și asistență digitală

Studiul arată că 45% dintre consumatori preferă magazinele fizice pentru a evalua produsele direct, 48% se bazează pe recomandările prietenilor și familiei, 34% caută inspirație pe rețelele sociale, iar unul din cinci declară că va apela la asistenți conversaționali precum ChatGPT sau Claude pentru a lua decizii mai rapide.

„Tehnologiile bazate pe inteligenţă artificială, precum AI generativă, pot reduce 'stresul cumpărătorilor', acţionând ca un concierge care ghidează şi susţine fiecare etapă a procesului de achiziţie. Această tehnologie poate oferi experienţe care par mai personale, relevante şi potrivite momentului, prin recomandarea de opţiuni, compararea caracteristicilor şi chiar simplificarea alegerilor. Pentru retaileri şi branduri, ea deschide calea către relaţii mai profunde cu clienţii şi către surse suplimentare de venituri”, a declarat Jill Standish, lider global Retail la Accenture.

Aceasta a subliniat și impactul direct pe care AI îl poate avea asupra experienței din magazine.

„Cu ajutorul instrumentelor de AI, angajaţii din retail pot avea acces instant la informaţii despre produse, preferinţele clienţilor şi sugestii contextuale. Astfel, petrec mai puţin timp cu sarcini repetitive, verificarea stocurilor, aranjarea rafturilor, şi mai mult timp interacţionând cu clienţii, prin recomandări personalizate şi consultative”, susține Jill Standish.

Cum a fost realizat studiul

Prima fază a sondajului Accenture privind cumpărăturile de Sărbători a fost efectuată în august 2025 și a implicat 3.000 de respondenți din zece țări: Australia, Brazilia, Canada, Franța, Germania, Italia, Spania, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite.

Cercetarea oferă o imagine asupra comportamentelor și așteptărilor consumatorilor pentru perioada sărbătorilor, atât în mediul online, cât și offline, într-un context economic și tehnologic în plină transformare.

Accenture este o companie globală de servicii profesionale care sprijină organizațiile publice și private să își construiască infrastructura digitală, să-și optimizeze operațiunile și să accelereze creșterea veniturilor, îmbunătățind totodată serviciile pentru cetățeni.